अपने तन और मन को शांत करने के तरीके Best Way To Relax The Mind

Best Way To Relax The Mind हम प्रकृति से मिलने वाले काफी फायदों के बारे में जानते है। इसलिए पौधे लगाना, हरी घास पर चलना बहुत जरुरी है। किंतु व्यस्त जीवन के कारण कईं लोग प्रकृति के साथ समय नहीं बिता पाते हैं। अगर बिताते भी हैं, तो हमारा ध्यान केवल प्रकृति पर न होकर इधर-उधर के कामों में ही लगा रहता है।

प्रकृति के बीच समय बिताने की कोशिश जरूर करनी चाहिए

आपको खुद में बदलाव लाकर प्रकृति के बीच समय बिताने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। इससे आपको प्रकृति से मिलने वाले काफी फायदे मिलेंगे। व्यस्त जीवन में हम चाहते हैं की सारे काम एक-साथ ही समाप्त कर लें। जब हम हरियाली या उगते सूरज के सामने सैर करने जाते हैं तो फोन चलते रहते हैं इसलिए हम प्रकृति का पूरा फायदा नहीं ले पाते, जबकि बहार घूमते वक्त पूरा ध्यान सुबह के नजारों की तरफ होना चाहिए।

पेड़ों की आवाज और ख़ुशबू पर ध्यान दे

चिड़ियों की चहचहाहट, पेड़ों की आवाज और ख़ुशबू पर ध्यान देने से हमारे मन और मस्तिष्क को लाभ पहुंचेगा। घर से बाहर हम जरूर प्रकृति से जुड़ते हैं,लेकिन आपको बता दे की घर के अंदर भी यह मुमकिन है। घर के अंदर आप इंडोर पौधे लगा सकते हैं और खासतौर पर जहां सबसे ज्यादा समय बिताते हैं वहां भी पौधे अवश्य लगाएं।

घर की बगिया की देखभाल करना भी मन और मस्तिष्क के लिए फायदे मंद होगा। नर्सरी में जाकर नए-नए पौधों के बारे में जानना और उन्हें देखना भी अच्छा विकल्प हो सकता है।

इंद्रियां सक्रिय होती हैं (Best Way To Relax The Mind)

प्रकृति से जुड़ने के लिए आप अपनी इंद्रियो का इस्तेमाल जरूर करें। आवाज़ और सुगंध से प्रकृति को महसूस करने की कोसिस करनी चाहिए।इसके लिए आप कुछ गतिविधियां कर सकते हैं, जैसे ध्यान से पांच बारीक वस्तुओं की तरफ देखें।

चार वस्तुओं को स्पर्श करें जैसे कि बाग़ीचे में हैं तो पेड़ या रेत को स्पर्श करें। वस्तुओं को सुनें जैसे कि चिड़ियों या हवा की आवाज़ और पेड़ की आवाज आदि ।

