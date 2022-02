आज समाज डिजिटल, अंबाला:

One Girls Died Due To Carousel Breakage : अंबाला में बीते वर्ष खुला था वाटर पार्क जहां पर सर्दियों में वाटर पार्क तो नहीं चल रहा था। लेकिन पुराने जंग लग लगे झूले हिंडोला नामक झूले को चलाया जा रहा था। जिसमे काफी लोग व बच्चे एन्जॉय कर रहे थे। (One Girls Died Due To Carousel Breakage) अचानक एक हादसे से बच्चो के मन में हिंडोला नामक का झूला भय पैदा कर चुका हैं।

Read Also : क्या आप भी सिर के दर्द से हैं परेशान? तो अपनाएं ये 5 आसान उपाय,नहीं पड़ेगी दवा की जरूरत Headache Remedies

ग्रिल में जंग लगने का कारण हुआ हादसा (One Girls Died Due To Carousel Breakage)

जिसमें खराब झूले का उपयोग किया गया था। झूले की ग्रिल सड़ी हुई थी जंग के कारण अचानक से ग्रिल टूटने के कारण स्कूली छात्र नीचे गिरी। जिसमें से एक छात्र की मौत हो गई है।

मौके पर की गई गिरफ्तारी (Accident In H2O Water Park In Ambala)

पुलिस ने जानकारी दी है कि इस मामले में एक की गिरफ्तारी कर ली गई है। जिसमें वाटर पार्क के मैनेजर बताया जा रहा है ऐसे में बड़ी लापरवाही जो है वाटर पार्क वालों की दिखाई दे रही है की जंग लगे पुराने झूले हिंडोला जो है यूज़ किए जा रहे हैं। (One Girls Died Due To Carousel Breakage) प्रशासन को चाहिए कि ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। लोग यहां पर मौज मस्ती और इंजॉय करने आते हैं ना कि अपनी जान गवाने।

Read Also : अपहरण के मामले में गिरफ्तार,आरोपितों से पुलिस ने रिमांड के दौरान वारदात में प्रयोग किया गया सामान किया बरामद, न्यायालय में पेश कर भेजा जेल Arrested In The Kidnapping Case

Read Also : सांपला के कालीधाम में 350 बैड का करीब,10 करोड़ रूपए की लागत से बनेगा सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल Specialist Hospital In Sampla

Connect With Us : TwitterFacebook