Night Curfew Before Christmas And New Year क्रिसमस और नए साल से पहले नाइट कर्फ्यू, चुनावी रैली पर कोई रोक नहीं

Night Curfew Before Christmas And New Year

ओमिक्रॉन के बढ़ रहे खतरे को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। यह 25 दिसंबर से शुरू होगा। इसके अनुसार किसी भी स्थान पर 200 से अधिक लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो पाएंगे। बताया जा रहा है कि क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन को ध्यान में रखते हुए सरकार ने फैसला किया है।

आपदा प्रबंधन की बैठक के बाद यूपी सरकार ने कहा कि राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाया है। 25 दिसंबर के बाद रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक सार्वजनिक जगहों पर कर्फ्यू रहेगा। इसके अलावा किसी भी समारोह में 200 से अधिक लोगों की आवाजाही पर रोक रहेगी।

होटल और मॉल में मास्क लगाना जरूरी

सरकार ने होटल और मॉल में मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल आवश्यक कर दिया है। इसके बिना लोगों की एंट्री बैन रहेगी। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होगा। उत्तर प्रदेश में अब तक दो ओमिक्रॉन के मरीज सामने आ चुके हैं।

टीम-9 की बैठक के बाद सरकार की ओर से कहा गया है कि देश के किसी भी राज्य से और विदेश से उत्तर प्रदेश की सीमा में आने वाले हर एक व्यक्ति की ट्रेसिंग-टेस्टिंग की जाए। बस, रेलवे और एयरपोर्ट पर अतिरिक्त सतर्कता बरती जाए। साथ ही निगरानी समितियों ने कोरोना प्रबंधन में सराहनीय कार्य किया है।

चुनावी रैली पर रोक नहीं

सरकार की ओर से चुनावी और राजनीतिक कार्यक्रमों पर रोक नहीं लगाई गई है। बता दें कि इसी गुरूवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग और पीएम से चुनाव रोके जाने और इलेक्शन रैली रद्द कर देने की बात कही थी।