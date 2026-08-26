नेपाल में तिब्बत सीमा के पास अचानक आई भीषण बाढ़ ने भारी तबाही मचा दी है। अचानक आई इस बाढ़ का वीडियो देखकर दिल दहल जा रहा है। भरा-पूरा गांव पल भर में मलबे में तब्दील हो गया।

Videos of Nepal Flash Flood 4 Videos: नेपाल में तिब्बत सीमा के पास अचानक आई भीषण बाढ़ ने भारी तबाही मचा दी है। अचानक आई इस बाढ़ का वीडियो देखकर दिल दहल जा रहा है। भरा-पूरा गांव पल भर में मलबे में तब्दील हो गया। गांव में रहे हजारों लोगों का अभी तक कोई अता-पता नहीं है। वीडियो देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि इस तरह की बाढ़ में शायद ही कोई बचा होगा। बाढ़ में मकान, ग्रामीण, मवेशी, पेड़-पौधे सभी बहते दिखाई दे रहे हैं।

स्याफ्रुबेसी जिले में मची तबाही

ऑल इंडिया रेडियो (AIR) द्वारा जारी एक वीडियो के मुताबिक, आज सुबह उत्तरी नेपाल के एक इलाके में अचानक बाढ़ आ गई, जिससे लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। इससे, रासुवा जिले के तिमूरे और स्याफ्रुबेसी इलाकों में तबाही मच गई।

A sudden massive flood swept through northern Nepal this morning, causing extensive damage in Timure and Syafrubesi areas of Rasuwa district after the Bhote Koshi River surged around 9 am, reportedly from the direction of Tibet. Nepal Army, Armed Police Force and Nepal Police… pic.twitter.com/P78X3328dX — All India Radio News (@airnewsalerts) August 26, 2026

घटना के बाद नेपाल सेना, सशस्त्र पुलिस बल और नेपाल पुलिसकर्मियों को राहत एवं बचाव कार्य के लिए भेजा गया है। घटना और उठाए जाने वाले कदमों को लेकर एक उच्चस्तरीय बैठक की जाएगी।

नुवाकोट जिले में भी तबाही का मंजर

भोटेकोशी नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से कई घर बाढ़ में बह गए। कई परिवार बिछड़ गए। कई लोगों का अभी तक कोई अता-पता नहीं है। राहत एवं बचाव दल उन्हें बचाने और दूसरी जगह ले जाने की कोशिश कर रहे हैं।

#WATCH | Nepal: Visuals from the flood-affected Nuwakot district in Nepal. The swollen Bhotekoshi River tore through Nuwakot, leading to homes being swept away, families being separated, and many people still missing. pic.twitter.com/oQ2MJpnxsP — ANI (@ANI) August 26, 2026

राहत और बचाव अभियान तेज

नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य के लिए सुरक्षा बलों और आपदा प्रतिक्रिया टीमों को भेजने की जानकारी दी है। पुलिस और सेना के जवान भी राहत अभियान में जुटे हैं। सरकार की ओर से नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और हालात पर लगातार नजर रखने की अपील की गई है। प्रभावित इलाकों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की प्रक्रिया भी शुरू की गई है।

Nepal flash flood – नेपाली मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, अभी तक 32 पुलिसकर्मियों, 25 पिलग्रिम सहित बड़ी संख्या में लोगों के लापता होने की सूचना है। मतलब इनसे संपर्क कट गया है। हैलिकॉप्टरों ने 12 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया है। कई हाइड्रो पॉवर प्रोजेक्ट बह गए हैं। पत्रकार… https://t.co/C6kuBf1HJp pic.twitter.com/UsZRTxSdX9 — Sachin Gupta (@Sachingupta) August 26, 2026

हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट हुआ तबाह !

बाढ़ की चपेट में आने वाले क्षेत्रों में कई बुनियादी ढांचा और हाइड्रोपावर परियोजनाओं के स्थल भी शामिल बताए जा रहे हैं। नेपाल के पहाड़ी इलाकों में नदियों पर बड़ी संख्या में जलविद्युत परियोजनाएं विकसित की जा रही हैं, ऐसे में अचानक आई बाढ़ से निर्माण और संपर्क व्यवस्था प्रभावित हुआ है। अधिकारियों की ओर से अभी नुकसान का विस्तृत आकलन नहीं किया गया है। बाढ़ का पानी कम होने के बाद प्रभावित परियोजनाओं और संपत्तियों को हुए नुकसान की पूरी तस्वीर सामने आने की उम्मीद है।