नेपाल में पिछले सप्ताह आए विनाशकारी फ्लैश फ्लैड में मृतकों का आंकड़ा बुधवार को 1,127 पहुंच गया, जबकि 4,858 लोग अभी भी लापता हैं। नेपाल पुलिस के मुताबिक, इस तबाही के आठवें दिन भी बचावकर्मी बचे हुए लोगों को खोजने और शवों को निकालने की कोशिश में जुटे हैं।

Nepal flash flood death toll: नेपाल में पिछले सप्ताह आए विनाशकारी फ्लैश फ्लैड में मृतकों का आंकड़ा बुधवार को 1,127 पहुंच गया, जबकि 4,858 लोग अभी भी लापता हैं। नेपाल पुलिस के मुताबिक, इस तबाही के आठवें दिन भी बचावकर्मी बचे हुए लोगों को खोजने और शवों को निकालने की कोशिश में जुटे हैं। 26 अगस्त को नेपाल-तिब्बत सीमा के पास बर्फ और चट्टान के खिसकने या हिमस्खलन से आई अचानक बाढ़ ने उत्तरी और मध्य नेपाल के कस्बों और गांवों में भारी तबाही मचाई।

शव मिलने का सिलसिला जारी

नेपाल पुलिस के अनुसार, चितवन से 348, नवलपरासी ईस्ट से 217, नवलपरासी वेस्ट से 190 और नुवाकोट से 155 शव बरामद किए गए। इसके अलावा गोरखा से 66, धाडिंग से 59, रसुवा से 45 और तनाहु से 38 शव बरामद किए गए।

1,113 शवों का हुआ पोस्टमॉर्टम

पुलिस ने बताया कि 1,113 शवों का पोस्टमार्टम और कानूनी पहचान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जबकि 95 शव उनके रिश्तेदारों को सौंप दिए गए हैं। लापता रिश्तेदारों की पहचान करने में परिवारों की मदद के लिए नेपाल पुलिस की वेबसाइट पर 911 अज्ञात शवों की जानकारी अपलोड की गई है।

6,541 लोगों को बचाया गया

पुलिस के मुताबिक, अब तक सुरक्षा बलों ने प्रभावित इलाकों से 6,541 लोगों को बचाया है, जबकि 4,858 लापता लोगों के लिए तलाशी अभियान जारी है। अधिकारियों ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में तलाशी और बचाव अभियान, राहत सामग्री बांटने और बरामद शवों के प्रबंधन के लिए 7,912 पुलिसकर्मियों को तैनात किया है।

पुलिस टीमें परिवारों को ज्यादा जोखिम वाले इलाकों से सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रही हैं, मलबे से बंद सड़कों को साफ कर रही हैं और स्थानीय अधिकारियों व निवासियों के साथ मिलकर तलाशी, बचाव और राहत कार्यों में तालमेल बिठा रही हैं।

583 विदेशी नागरिक भी लापता

इस आपदा में सैकड़ों विदेशी नागरिक भी लापता हो गए हैं। नेपाल में 30 से ज्यादा देशों के 583 विदेशी लापता हैं, जबकि चीन में 23 देशों के 261 विदेशी लापता हैं। नई दिल्ली के अनुसार, नेपाल में लापता विदेशियों में भारतीयों का एक बड़ा समूह शामिल है। इसमें 275 भारतीय नागरिक और भारतीय मूल के 128 लोग लापता हैं। रविवार को अमेरिकी विदेश विभाग ने बताया कि 85 अमेरिकी नागरिक भी लापता हैं। नेपाल के पर्यटन अधिकारियों और दूतावासों से मिली जानकारी के अनुसार, 62 यूक्रेनी, 51 मलेशियाई, 42 ऑस्ट्रेलियाई और 33 ब्रिटिश नागरिक भी लापता हैं।

इन देशों के नागरिक लापता:

भारत – 275

अमेरिका – 85

यूक्रेन – 62

मलेशिया – 51

ऑस्ट्रेलिया – 42

ब्रिटेन – 33