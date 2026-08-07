प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को शिवसेना, एनसीपीआई (NCPI), एनसीपी (अजित पवार) के सांसदों से ब्रेकफास्ट पर मुलाकात की। इस दौरान पीएम ने बागी सांसदों को भरोसा दिलाया कि उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है।

PM breakfast Meeting with rebel MPs: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को शिवसेना, एनसीपीआई (NCPI), एनसीपी (अजित पवार) के सांसदों से ब्रेकफास्ट पर मुलाकात की। इस दौरान पीएम ने बागी सांसदों को भरोसा दिलाया कि उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस बैठक में लगभग 45 सांसद शामिल हुए। इस दौरान पीएम ने पश्चिम बंगाल के सांसदों से लोगों के बीच अपनी पहुंच बढ़ाने को कहा।

‘परेशान होने की जरूरत नहीं’

खबरों के मुताबिक, उन्होंने कहा, “आपके बारे में क्या कहा जा रहा है, इसकी चिंता न करें। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूं।” यह बैठक मॉनसून सत्र के दौरान संसद में हो रहे नए गठबंधनों के बीच विपक्ष के पूर्व सांसदों का स्वागत करने और उन्हें नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (NDA) में शामिल करने के लिए बुलाई गई थी।

बैठक में ये रहे शामिल

बैठक में लगभग 45 सांसद शामिल हुए। TMC के 20 बागी सांसद (हाल ही में ‘नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया’ या NCPI में शामिल हुए), उद्धव सेना के सात पूर्व सांसद (छह आधिकारिक तौर पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो गए), नेशनल पीपल्स पार्टी (NPP) के 20 सांसद और NCP (अजित पवार गुट) के दो सांसद शामिल थे।

‘देश के लिए बंगाल का विकास जरूरी’

प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल के सांसदों से लोगों के बीच अपनी पहुंच बढ़ाने को कहा। उन्होंने कहा कि देश की तरक्की के लिए राज्य का विकास बहुत जरूरी है। बैठक में मौजूद सूत्रों के मुताबिक, हर सांसद को उनके सोशल मीडिया पर लोगों से जुड़ाव की जानकारी वाला एक प्रिंटआउट दिया गया और प्रधानमंत्री ने उनसे लोगों के साथ डिजिटल जुड़ाव बढ़ाने को कहा।

‘अभी बहुत काम होना बाकी’

मोदी ने जोर देकर कहा कि “जब बंगाल तरक्की करता है, तो भारत भी तरक्की करता है।” पीएम ने सांसदों से कहा कि राज्य में अभी बहुत काम होना बाकी है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि विकास सिर्फ पश्चिम बंगाल तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों को भी बेहतर कनेक्टिविटी और तेजी से विकास की जरूरत है।