Farmers Protest: किसान आंदोलन के बीच बड़ा एक्शन, हरियाणा-पंजाब के शंभू बॉर्डर पर 27 जुलाई तक धारा 163 लागू

Section 163 Imposed at Shambhu Border: पंजाब-हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर किसानों के विरोध-प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन ने 27 जुलाई तक धारा 163 लागू कर दी है। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल बढ़ाया गया है और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। प्रशासन ने लोगों से ट्रैफिक एडवाइजरी का पालन करने और अफवाहों से बचने की अपील की है।

Punjab-Haryana Farmers Protest: पंजाब और हरियाणा के बीच स्थित शंभू बॉर्डर पर किसानों के विरोध-प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था और सख्त कर दी है। अंबाला जिला प्रशासन ने 27 जुलाई तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNS) की धारा 163 लागू कर दी है। इसके तहत बिना अनुमति 5 या इससे ज्यादा लोगों के एकत्र होने पर रोक रहेगी। बड़ी संख्या में किसान आंदोलन के लिए दिल्ली कूच कर रहे हैं, जिसे देखते हुए हरियाणा-पंजाब बॉर्डर पर पाबंदी लागू की गई है। प्रशासन का कहना है कि यह कदम एहतियात के तौर पर उठाया गया है, ताकि यातायात व्यवस्था प्रभावित न हो। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली के बॉर्डर्स पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

27 जुलाई तक लागू रहेगी धारा 163

जिला प्रशासन के आदेश के अनुसार, शंभू बॉर्डर और आसपास के संवेदनशील इलाकों में 27 जुलाई तक धारा 163 प्रभावी रहेगी। यह आदेश संभावित किसान आंदोलन और भीड़ जुटने की आशंका को देखते हुए जारी किया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस अवधि में कानून-व्यवस्था बिगाड़ने या सार्वजनिक शांति भंग करने वाली गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर पुलिस तत्काल कार्रवाई भी कर सकती है।

क्या होती है धारा 163?

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत जिला मजिस्ट्रेट या अधिकृत अधिकारी सार्वजनिक सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए आवश्यक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर सकते हैं। इसका उद्देश्य किसी भी संभावित हिंसा, तनाव या अव्यवस्था को रोकना होता है। आदेश के उल्लंघन पर संबंधित कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

किसानों का विरोध क्यों बढ़ा?

किसान संगठनों ने हाल के दिनों में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन तेज किया है। इनमें कृषि और व्यापार से जुड़े मुद्दों के साथ केंद्र सरकार की कुछ नीतियों पर भी आपत्ति जताई जा रही है। किसान नेताओं का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इसी कारण शंभू बॉर्डर सहित पंजाब-हरियाणा के कई इलाकों में किसानों की गतिविधियां बढ़ी हुई हैं।

शंभू बॉर्डर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम

किसानों के संभावित जमावड़े को देखते हुए शंभू बॉर्डर पर पुलिस बल की अतिरिक्त तैनाती की गई है। बैरिकेडिंग मजबूत की गई है और आने-जाने वाले वाहनों की निगरानी बढ़ा दी गई है। प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और स्थानीय अधिकारियों को किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि वे शंभू बॉर्डर की ओर यात्रा करने से पहले ट्रैफिक और प्रशासनिक अपडेट जरूर जांच लें।