उदयपुर,

Divyangs Also Greeted Navsamvtsar In The Procession : भारतीय नव वर्ष समारोह समिति की ओर से शनिवार को शहर में निकली नवसंवत्सर – 2079 शोभायात्रा में दिव्यांगजन ने भी शामिल होकर अपनी ओर से अभिनन्दन ज्ञापित किया।

Read Also: लू की चपेट में हरियाणा, इस सप्ताह कोई राहत नहीं: Haryana In The Grip Of Heat Wave

शोभायात्रा में शामिल थे 25 दिव्यांग ट्राईसाईकिल , 25 व्हील चेयर पर(Divyangs Also Greeted Navsamvtsar In The Procession)

नारायण सेवा संस्थान के अध्यक्ष प्रशान्त अग्रवाल ने बताया कि शोभायात्रा में 25 दिव्यांग ट्राईसाईकिल पर, 25 व्हील चेयर पर थे जब कि 25 कृत्रिम अंग सहारे चल रहे थे। (Latest Udayput News) शोभायात्रा में आजादी के अमृत महोत्सव व नवरात्रि स्थापना से सम्बधित आकर्षक झांकिया भी शामिल थी।

झांकिया पर की शहरवासियों ने जमकर पुष्प वर्षा (Divyangs Also Greeted Navsamvtsar In The Procession)

जिनमें भारत माता की वंदना करते शहीद भगत सिंह, राजगुरू व सुखदेव एवं नेताजी सुभाष बोस व स्वामी विवेका नंद की देश भक्ति का संदेश देती प्रेरक झांकिया भी शामिल थी। नवरात्रि कलश स्थापना, श्रीराम दरबार व सिन्दूरी हनुमान की झांकिया पर भी शहरवासियों ने जमकर पुष्प वर्षा की। शोभायात्रा में देशभक्ति के नारे लगाते संस्थान के 50 कार्यकत्र्ता भी शामिल हुए।

Read Also: मालेरकोटला को मिली तीसरी महिला पुलिस कप्तान,आईपीएस अलका मीना ने संभाला पदभार SSP Alka Meena Malerkotla

Read Also: प्रॉपर्टी टैक्स जमा न कराने पर महाराजा अग्रसेन कॉलेज समेत सात फैक्ट्रियां सील: Factories Sealed For Non-Payment Of Property Tax

Connect With Us : Twitter Facebook