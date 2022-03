आज समाज डिजिटल, अम्बाला

Sleep Is Necessary To Healthy : आज की ज़िंदगी में स्वस्थ रहने की लिए अच्छी नींद जरूरी है। दिनभर की थकान के बाद रात को एक गहरी नींद हृदय और रक्त वाहिकाओं को आराम मिलता है। रात में अच्छी नींद न होने से दिन के समय नींद व सुस्ती आती है और व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार महसूस करता है।

अच्छी और गहरी नींद से शरीर और दिमाग दोनों को आराम मिलता है। रात के समय नींद टूट जाती है या अच्छी नींद आने में परेशानी हो रही हो तो कुछ घरेलू उपाय किये जा सकते है।

तेल मालिश Sleep Is Necessary To Healthy

सिर और पैर पर भृंगराज का तेल लगाने तथा उससे मालिश करने से अच्छी नींद आने में मदद मिलती है. इस तेल से मालिश करने पर नर्वस सिस्टम को आराम मिलता है.

दिनचर्या करें सही Sleep Is Necessary To Healthy

यह एक बहुत ही जरूरी उपाय है. समय पर सोने के लिए बिस्तर पर जाना अच्छी नींद के लिए आवश्यक है. अगर समय पर सोने की कोशिश नहीं करेंगे तो अनिद्रा की समस्या और बढ़ सकती है।

गर्म दूध का सेवन Sleep Is Necessary To Healthy

रोजाना गर्म दूध का सेवन करने से अच्छी नींद आती ह। एक कप गर्म दूध में आधा चम्मच दालचीनी का पाउडर मिलाकर सोने से पहले पी ले।

जायफल : गर्म दूध का सेवन तो फायदेमंद है और साथ ही साथ जायफल पाउडर मिलाकर पीने से सोने से पहले एक कप गर्म दूध में जायफल का पाउडर मिलाकर पिएं. चाहें तो फलों के जूस में भी जायफल मिलाकर सोने से पहले इसे पिया जा सकता है।

केसर से पीड़ित मरीजों को मिले फायदा Sleep Is Necessary To Healthy

नींद का इलाज करना है तो केसर भी काम आ सकती है. एक कप गर्म दूध में दो चुटकी केसर मिलाकर इसे पिएं. केसर में ऐसे घटक मौजूद होते हैं जो प्रतिरक्षा तंत्र को फायदा पहुंचाते हैं।

जीरा भी है कारगर Sleep Is Necessary To Healthy

सोने से पहले जीरे की चाय अच्छी नींद में मदद कर सकती है। दूध में एक चम्मच जीरे पाउडर और एक केले को मसलकर मिश्रण बना लें और रात को सोने से पहले खाए। जीरे में मेलाटोनिन होता है जो अनिद्रा और सोने से संबंधित अन्य विकारों से लड़ता है।

