Baal Jagat: Intelligent Monkey

जंगल में बुद्धिमान होने के कारण वो बंदरों का राजा भी था। एक दिन वो अपने साथियों के साथ कूदते-फाँदते बहुत दूर आ गए। बंदरों को प्यास लगने लगी, लेकिन वो एक ऐसी जगह पर पहुँचे क्षेत्र में कहीं भी पानी नहीं था। यह देख बुद्धिमान बन्दर ने कुछ बदरों को पानी तलाशने के लिए भेजा।

कुछ बंदरों ने एक तालाब ढूंढ निकाला। तालाब पर पहुंचते ही बंदर पानी पीने को आतुर होने लगे। यह देख बुद्धिमान बंदर ने उन्हें रुकने के लिए कहा। बुद्धिमान बंदर बोला, यह जगह हमारे लिए नई है क्योंकि जगह के बारे में जानकारी नहीं है।

तटों का निरीक्षण करने पर पैरों के निशान को देखा जो तालब की और जा रहे थे मगर तालाब से बाहर को नहीं लौटे थे। बुद्धिमान बंदर सब कुछ समझ गया। उसने निष्कर्ष निकाला कि इस तालब में निश्चित ही कोई खतरनाक जानवर रहता है। यह सुन बन्दर मायूस हो गए। तभी बुद्धिमान बंदर के दिमाग में विचार आया कि तालाब में कोई खतरनाक जानवर क्यों न हो लेकिन हम अपनी प्यास बुझा सकते हैं।

बुद्धिमान बंदर बोला कि देखो तालब के चारों ओर बेंत के जंगल थे जिन्हें तोड़कर हम उनकी नली से पानी पी सकते थे। बंदरों ने ऐसा ही किया और प्यास बुझा ली।

तालाब में वो खतरनाक जानवर उन्हें देखता रहा मगर उन बंदरों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सका । सभी बन्दर अपनी प्यास बुझाकर अपने वन की और लोट गए।

शिक्षा : समस्या बड़ी क्यों न हो बुद्धिमानी के साथ उस समस्या का हल सूझ-बुझ से छुटकारा पाया जा सकता है।

