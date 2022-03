आज समाज डिजिटल : अम्बाला

Pay Attention To When Dakar Comes : डकार आना… मतलब पेट भरने का संकेत होता है, लेकिन यह पूरा नहीं अधूरा सच है। कभी गौर किया हो कि अलग-अलग स्थितियों में हम न चाहते हुए भी डकार लेने लगते हैं। थोड़ा अजीब जरूर लगता है पर इस पर कोई कंट्रोल थोड़े ही ना है।

Read Also : घर में होगा सुख-समृद्धि का वास Happiness And Prosperity In House

रनिंग, जॉगिंग या एक्सर्साइज करने के बाद Pay Attention To When Dakar Comes

एक्सर्साइज करने के बाद हमारे शरीर में ब्लड फ्लो यानी खून का प्रवाह बढ़ जाता है। ब्लड सामान्य से अधिक गति से हमारे उन बॉडी पार्ट्स से होकर गुजरता है, जो डाइेस्टिव ट्रैक्ट का हिस्सा हैं। जब यह ब्लड पेट की नर्व्स और इंटेस्टाइन वेन्स से होकर गुजरता है तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है।

मुंह से सांस भी है एक वजह Pay Attention To When Dakar Comes

जब हम एक्सर्साइज या रनिंग करते हैं तो आमतौर पर नाक की जगह मुंह से सांस लेने लगते हैं। इसकी वजह होती है हमारी बॉडी की नीड। फिजिकल एक्टिविटीज के दौरान शरीर को अधिक ऑक्सीजन की जरूरत होती है। इस ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए हम नाक की जगह मुंह से सांस लेने लगते हैं।

Pay Attention To When Dakar Comes : इस दौरान सांस के जरिए अंदर ली गई ऑक्सीजन का कुछ भाग हमारे फेफड़ों के अलावा पेट में भी चला जाता है, जो कुछ देर बाद डकार के रूप में बाहर आता है।

Read Also : डिप्रेशन दूर करने के घरेलू उपाय Home Remedies For Depression

कब-कब आती है डकार? Pay Attention To When Dakar Comes

आमतौर पर माना जाता है कि डकार केवल खाना खाने के दौरान पेट भरने का संदेश देती है। लेकिन ऐसा नहीं है।

जब हम बहुत भूखे होते हैं, तब भी डकार आती है।

Read Also : मां मंदिर में धागा बांधने से होती है मनोकामना पूर्ण Thread In Maa Temple

जब उल्टा-सीधा खा लिया जाए और पाचन संबंधी दिक्कत शुरू हो जाए, तब भी डकार आती है।

पेट में गैस बन रही हो तब भी डकार आती है।

तेज प्यास लगी हो और हम दो-तीन ग्लास पानी पी जाएं, तब भी डकार आती है।

खाना खाने के बाद टहलने निकल जाएं, तब भी डकार आती है।

खाना खाने के करीब आधा घंटे बाद आप लेफ्ट हैंड की तरफ करवट लेकर लेट जाएं, तभी डकार आती है।

दरअसल, यह सभी ऐक्ट हमारे पेट में चल रहे पाचन तंत्र से जुड़े होते हैं। हमारा पाचन तंत्र हर समय काम करता है और शरीर को ऊर्जा देता रहता है। इस बीच सांस लेना, बात करना, खाना खाना, दौड़ना,खेलना जैसे कई काम हम करते हैं। इस दौरान एक्सेस में जो एयर हमारी बॉडी में जाती है, वह भी डकार के रूप में बाहर आती है।

SHARE