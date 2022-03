आज समाज डिजिटल, अम्बाला

How To Clean Gold Jewelry At Home : सोने की ज्वेलरी की खरीद ज्यादा दिन होने और ज्यादा पहने से उनकी चमक कम हो जाती है। इसी चमक को बरकरार रखने के लिए सफाई की जरूरत होती है। आज की दौड़ धूप जिंदगी में समय निकलना और महगाई ने कमर तोड रखी है। सोने की ज्वेलरी की सफाई करवाने से उनकी लड़ियों में लगी कड़ियां ढीली हो जाती हैं। जड़ाऊ गहनों में लगे कीमती पत्थर या हीरे को रोके रखने के लिए बने कुंडे भी कमजोर या ढीले पड़ जाते हैं।

ज्वेलरी साफ-सफाई की विधि How To Clean Gold Jewelry At Home

सोने की ज्वेलरी की सफाई के लिए सबसे पहले, एक बाउल में गर्म पानी लें. इसमें माइल्ड सोप डालें और अच्छे से मिक्स करें। आप इसके लिए हल्के डिटर्जेंट या डिशवॉशिंग लिक्विड की कुछ बूंदों का इस्तेमाल कर सकते हैं. इस मिश्रण में अपनी गोल्ड ज्वेलरी को डुबोएं. ज्वेलरी को 15-20 मिनट तक इसमें ही पड़ा रहने दें।

इसके बाद, ज्वेलरी को ठंडे पानी से धोएं और एक नरम, साफ और सूखे कपड़े या तौलिया पर ज्वेलरी को अहिस्ता से लपेट दें ताकि ये पूरी तरह से सूख जाए।

मुलायम ब्रश का करें इस्तेमाल How To Clean Gold Jewelry At Home

इसके अलावा आप गहने की नक्काशी या कोनों की गन्दगी को साफ करने के लिए मुलायम ब्रश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।