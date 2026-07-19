Gandhi on Currency: क्या आप जानते हैं भारतीय नोट में छपी गांधी जी की फोटो कब और कहां से ली गई थी?

Gandhi on Currency: भारत में पॉलीमर नोटों की चर्चा के बीच जानिए भारतीय मुद्रा पर छपी महात्मा गांधी की तस्वीर की असली कहानी. ये कोई पेंटिंग नहीं, बल्कि 1946 में ली गई एक ऐतिहासिक तस्वीर का हिस्सा है.

Gandhi on Currency: भारतीय मुद्रा पर छपी महात्मा गांधी की तस्वीर देश के हर नागरिक के लिए जानी-पहचानी है. जब भी हम कोई नोट देखते हैं, तो गांधी जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आता है. लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ये तस्वीर किसी कलाकार की बनाई हुई पेंटिंग या कंप्यूटर से तैयार की गई छवि नहीं है, बल्कि एक वास्तविक ऐतिहासिक तस्वीर का हिस्सा है.

भारत में पॉलीमर नोट लाने की चर्चाओं के बीच एक बार फिर मुद्रा पर गांधी जी की तस्वीर को लेकर लोगों की रुचि बढ़ी है. इस तस्वीर के पीछे जुड़ी कहानी इतिहास, तकनीक और राष्ट्रीय पहचान से जुड़ी हुई है.

असली तस्वीर से लिया गया था गांधी जी का चित्र

भारतीय नोटों पर इस्तेमाल की गई गांधी जी की तस्वीर साल 1946 में खींची गई एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो का हिस्सा है. ये तस्वीर कोलकाता स्थित तत्कालीन वायसराय हाउस में ली गई थी, जिसे आज राजभवन के नाम से जाना जाता है.

उस समय महात्मा गांधी ब्रिटिश नेता लॉर्ड फ्रेडरिक विलियम पेथिक-लॉरेंस से मुलाकात करने पहुंचे थे. मूल तस्वीर में गांधी जी अकेले नहीं थे, बल्कि वे पेथिक-लॉरेंस के साथ खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे. बाद में बैंक नोट के लिए इसी तस्वीर से केवल गांधी जी की छवि को चुना गया. खास बात ये है कि भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार इस ऐतिहासिक तस्वीर को खींचने वाले फोटोग्राफर की जानकारी उसके रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है.

गांधी जी की यही तस्वीर क्यों चुनी गई?

नोट पर गांधी जी की तस्वीर लगाने के लिए कई बातों को ध्यान में रखा गया था. इस तस्वीर में गांधी जी का चेहरा बेहद स्वाभाविक और शांत दिखाई देता है. उनकी मुस्कान सादगी, शांति और करुणा जैसे मूल्यों को दर्शाती है.

इसके अलावा इस तस्वीर का चयन तकनीकी कारणों से भी किया गया. इसमें गांधी जी का चेहरा साफ दिखाई देता है, जिससे नोट पर सुरक्षा से जुड़े फीचर्स जैसे वॉटरमार्क और नकली नोटों को रोकने वाली तकनीकों को बेहतर तरीके से शामिल किया जा सकता है.

गांधी जी को ही राष्ट्रीय मुद्रा पर स्थान क्यों मिला?

भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार महात्मा गांधी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन, राष्ट्रीय पहचान और देश के मूल्यों का व्यापक रूप से प्रतिनिधित्व करते हैं. उनकी छवि को देश के अलग-अलग हिस्सों और समुदायों में स्वीकार्यता मिली है.

भारत जैसे विविधता वाले देश में किसी अन्य ऐतिहासिक व्यक्ति का चयन करने पर क्षेत्रीय या राजनीतिक मतभेद पैदा हो सकते थे. गांधी जी की छवि को राष्ट्रीय स्तर पर सबसे अधिक स्वीकार किया गया.