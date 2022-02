आज समाज डिजिटल, अंबाला

Benefits of planting Shami Plant At Home इस दिन ऐसे लगाएं ये पौधे, घर में लगाने से भरी रहेगी धन की तिजोरी जिस व्यक्ति पर शनि का दुष्प्रभाव चल रहा हो, उसे अपने घर में शमी का वृक्ष लगाना चाहिए। शमी के वृक्ष का पूजन करने से शनि ग्रह को शांत किया जा सकता है।

कब लगाएं शमी का पौधा Benefits of planting Shami Plant At Home

कहा जाता है कि शमी के पौधे को शनिवार के दिन लगाना शुभ माना जाता है। अगर आप दशहरे के लिए शमी के पेड़ की पूजा करके इसे घर में लगाते हैं तो भी यह बहुत शुभ माना जाता है।

शमी के पत्ते फूलों से करें भगवान शिव का अभिषेक Benefits of planting Shami Plant At Home

ना करें ये भूल

वास्तुशास्त्र कहता है कि शमी के पौधे को सदा घर के आंगन या बालकनी में लगाएं जहां छत ना हो। इसे घर के अंदर किसी कमरे में नहीं लगाना चाहिए।

मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव को शमी का पेड़ प्रिय है इसलिए रोज भगवान शिव को शमी के पत्ते या फूल अर्पित करने चाहिए, इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं।

शनि के प्रकोप से बचाता है

शमी का पौधा शनि के कोप से भी बचाता है इसलिए अगर घर में किसी पर शनि की साढ़ेसाती चल रही है तो घर में शमी का पेड़ लगाना चाहिए। इससे शनि की साढ़ेसाती में राहत मिलती है।हिंदू मान्यताएं कहती हैं कि घर में किसी के विवाह में अनावश्यक देरी हो रही है तो शमी का पौधा लगाने पर शादी के योग बनने लगते हैं। With This Plant, The Vault Will Be Full

