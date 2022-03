आज समाज डिजिटल, अम्बाला

Benefits of drinking Four Glasses Hot Water : अगर आप हर सुबह की शुरुआत गरम पानी से करते हैं, बहुत ही कम लोग जानते हैं कि हर रोज चार गिलास गरम पानी पीने से स्वस्थ जीवन जीते हैं। आपको हाई या लो ब्लड पे्रशर, अस्थमा या कैंसर जैसे गंभीर रोगों से जूझ रहे हैं तो आप हर रोज चार गिलास गरम पानी पीने की आदत बना लीजिए। आप स्वस्थ जीवन शैली के मालिक होंगे। (Benefits of drinking Four Glasses Hot Water)

पानी पीने का सही समय Benefits of drinking Four Glasses Hot Water

चार गिलास गरम पानी पीने की आदत बने तो अच्छा है, लेकिन यह जानना जरूरी है कि आखिर पानी कब पिया जाए? इस सवाल का जवाब है सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले गरम पानी का ही सेवन करें। शुरुआत में इतना पानी पीना मुश्किल लग सकता है। यहां ध्यान यह रखना है कि चार गिलास गरम पानी पीने के बाद करीब 45 मिनट तक आपको कुछ भी नहीं खाना है।

इन रोगों मे मिलेगा फायदा Benefits of drinking 4 Glasses Hot Water

अगर आप डायबिटिक हैं, तो आपको 30 दिन तक नियमित रूप से प्रात:काल जल्दी उठकर चार गिलास गरम पानी पीना है। 30 दिन बाद आपकी शुगर सामान्य हो जाएगी। लेकिन सामान्य होने का मतलब ये नहीं कि आप इस नियम का पालन करना छोड़ दें।