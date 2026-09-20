Dengue New Vaccine: डेंगू से बचाव के लिए आ रही है नई वैक्सीन, जानें कब आएगी?

Dengue Prevention: डेंगू से बचाव का नया हथियार आने वाला है, लोग नई वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं. आइए जानते हैं कौन सी वैक्सीन कब आएगी.

Dengue Prevention: भारत में डेंगू से बचाव के लिए जल्द ही एक नया विकल्प उपलब्ध हो सकता है. जापान की दवा कंपनी Takeda Pharmaceutical Company की डेंगू वैक्सीन क्यूडेंगा को भारतीय बाजार में लाने की तैयारी चल रही है. Dr. Reddy’s Laboratories और टेकेडा के बीच वैक्सीन के प्रमोशन और डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर समझौता हुआ है. नियामकीय प्रक्रिया पूरी होने के बाद इसके 2027 की पहली छमाही में उपलब्ध होने की उम्मीद है.

क्या है क्यूडेंगा वैक्सीन?

क्यूडेंगा डेंगू वायरस के चारों सीरोटाइप के खिलाफ सुरक्षा देने के लिए विकसित वैक्सीन है. उपलब्ध जानकारी के अनुसार इसे 4 से 60 वर्ष की उम्र के बच्चों और वयस्कों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. वैक्सीन की कुल दो डोज दी जाती हैं. प्रत्येक डोज 0.5 मिलीलीटर की होती है और दूसरी डोज पहली के तीन महीने बाद दी जाती है.

इसकी खासियत यह है कि वैक्सीनेशन से पहले व्यक्ति के पुराने डेंगू संक्रमण की जांच आवश्यक नहीं होती. यानी प्री-वैक्सीनेशन टेस्ट के बिना भी वैक्सीन दी जा सकती है.

क्यूडेंगा कितनी असरदार है?

क्लिनिकल ट्रायल के आंकड़ों में क्यूडेंगा ने डेंगू संक्रमण से बचाव में प्रभाव दिखाया. दूसरी डोज के एक साल बाद कन्फर्म्ड डेंगू मामलों के खिलाफ इसकी प्रभावशीलता 80.2 प्रतिशत दर्ज की गई. वहीं, दूसरी डोज के 18 महीने बाद डेंगू के कारण अस्पताल में भर्ती होने के मामलों के खिलाफ प्रभावशीलता 90.4 प्रतिशत रही.

भारत में कब मिलेगी?

उपलब्ध जानकारी के मुताबिक भारत के ड्रग रेगुलेटर ने जुलाई 2026 में क्यूडेंगा को मंजूरी दी थी. इसके बाद डॉ. रेड्डीज और टेकेडा के समझौते से भारत में इसके प्रमोशन और वितरण की प्रक्रिया आगे बढ़ी है. बाजार में उपलब्धता अंतिम नियामकीय और मार्केट अथॉराइजेशन प्रक्रियाओं पर निर्भर करेगी.

डेंगू से बचाव क्यों जरूरी?

नेशनल सेंटर फॉर वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल के प्रोविजनल आंकड़ों के अनुसार, भारत में 2025 में डेंगू के 1,13,450 मामले सामने आए और 95 लोगों की मौत हुई. मानसून के दौरान जमा पानी एडीज मच्छरों के प्रजनन के लिए अनुकूल माहौल बनाता है.

वैक्सीन रोकथाम का अतिरिक्त माध्यम हो सकती है, लेकिन पानी जमा होने से रोकना और मच्छरों से बचाव जरूरी रहेगा. टेकेडा 2030 तक सालाना 10 करोड़ डोज की वैश्विक उत्पादन क्षमता की दिशा में काम कर रही है.