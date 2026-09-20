मंगलवार को खरीदा गया लोहे का तवा बदल सकता है आपकी किस्मत, जानें कैसे!

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Sanskriti Jaipuria
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Best Day to Buy Iron Tawa: वास्तु के अनुसार नया लोहे का तवा मंगलवार को खरीदना शुभ होता है. शनिवार को लोहा खरीदने से बचें. नए तवे का पहला इस्तेमाल शनिवार को करें, धोकर कच्चा दूध लगाएं और इसे रसोई के दक्षिण-पश्चिम में छुपाकर रखें.

Best Day to Buy Iron Tawa: रसोई घर की सकारात्मक ऊर्जा और परिवार की सुख-समृद्धि में बर्तनों का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है. वास्तु शास्त्र और ज्योतिष विज्ञान के अनुसार, रसोई में उपयोग होने वाली वस्तुओं का संबंध विभिन्न ग्रहों से होता है. खाना बनाने में रोज इस्तेमाल होने वाला लोहे का तवा भी इससे अछूता नहीं है. ज्योतिष में तवे का सीधा संबंध शनिदेव और मंगल ग्रह से जोड़ा गया है.

लोहे के तवे का शनि और मंगल से संबंध

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, लोहा शनिदेव का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि मंगल ग्रह को अग्नि और धातु तत्व का कारक माना जाता है. तवे पर भोजन पकता है, जो अग्नि और लोहे का अनूठा संगम है. इसलिए इसे खरीदने और सही ढंग से रखने से घर में सकारात्मकता आती है, जबकि गलत दिन खरीदने से ग्रह दोष पैदा हो सकते हैं.

किस दिन खरीदें नया तवा?

वास्तु और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, मंगलवार का दिन नया लोहे का तवा खरीदने के लिए बेहद शुभ माना जाता है. मंगलवार का संबंध मंगल ग्रह से है और इस दिन लोहा घर लाना शुभ फल प्रदान करता है.

किस दिन गलती से भी न खरीदें लोहे का तवा?

ज्योतिष के अनुसार, शनिवार के दिन लोहे का तवा या लोहे से बनी कोई भी वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए. शनिवार को लोहा घर लाने से शनिदेव का नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, जिससे आर्थिक तंगी और पारिवारिक क्लेश का सामना करना पड़ सकता है.

लोहे के तवे के जरूरी नियम

पहला उपयोग: नया तवा घर लाने के बाद इसका पहला इस्तेमाल शनिवार के दिन करना अति उत्तम माना गया है.
सफाई की विधि: पहली बार उपयोग करने से पहले तवे को अच्छी तरह धोकर उस पर थोड़ा सा कच्चा दूध लगाएं.
सही दिशा: तवे को हमेशा रसोई घर के दक्षिण या पश्चिम कोने में रखें.
रखने का तरीका: तवे को कभी उल्टा करके या लटकाकर न रखें. इसे हमेशा सीधा या छिपाकर रखें, ताकि बाहर से आने वाले किसी व्यक्ति की सीधी नज़र इस पर न पड़े.
जरूरी सावधानी: गर्म तवे पर तुरंत पानी डालने से बचें, क्योंकि इससे उत्पन्न होने वाली आवाज़ वास्तु दोष का कारण बनती है.

 