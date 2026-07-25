हमारे देश में जन्म से लेकर मृत्यु तक अनेक संस्कार होते हैं। इन्हीं में से एक संस्कार है पाणिग्रहण। इस रिपोर्ट में हम इस प्रमुख संस्कार के बारे में जानेंगे।

Panigrahana Sanskar : भारत अलग-अलग संस्कृतियों वाला देश है। हर संस्कृति की अपनी-अपनी परंपराएं और अपने रीति-रिवाज हैं। यहां अमूमन सभी त्योहारों और मांगलिक कार्यों में पूरी आस्था के साथ परंपराओं और रीति-रिवाजों का पालन किया जाता है। यहां जन्म से लेकर मृत्यु तक अनेक संस्कार होते हैं। इन्हीं में से एक संस्कार है पाणिग्रहण। इस रिपोर्ट में हम इस प्रमुख संस्कार के बारे में जानेंगे।

क्या है पाणिग्रहण संस्कार?

हिंदू विवाह में मुख्य रूप से चार संस्कार होते हैं- पाणीग्रहण, कन्यादान, सप्तपदी और विवाह होम। इनमें पाणिग्रहण को विवाह की वैधता का प्रमुख अंग माना जाता है। वैदिक मंत्रों के साथ यह संस्कार किया जाता है और अग्नि साक्षी बनती है। पाणिग्रहण संस्कार को सामान्य रूप से हिंदू विवाह के नाम से जाना जाता है। पाणिग्रहण का अर्थ होता है ‘पाणि’ यानी कि हाथ और ‘ग्रहण’ यानी कि थामना या स्वीकार करना। शादी की इस रस्म में दुल्हन, दूल्हे के बाईं ओर बैठती है और दूल्हे का दाहिना हाथ दुल्हन के दाहिने हाथ में दिया जाता है।

16 संस्कारों में है सबसे खास

विवाह संस्कार को वैदिक परंपरा के सोलह ‘संस्कारों’ में खास माना जाता है। हिंदू विवाह पति और पत्नी के बीच सात जन्मों का रिश्ता माना जाता है। मंत्रोच्चारण के बीच अग्नि के सात फेरे लेकर और ध्रुव तारे को साक्षी मानकर स्त्री-पुरुष तन और मन से एक पवित्र बंधन में बंध जाते हैं। भारतीय विवाह खास होते हैं, क्योंकि इनमें ढेर सारे रीति-रिवाज होते हैं। ये रस्में विवाह से पहले शुरू हो जाती हैं और विवाह के बाद तक चलती हैं।

पाणिग्रहण संस्कार का मंत्र

ऊं गृभ्णामि ते सौभगत्वाय हस्तं मया पत्या जरदष्टिर्यथासः।

भगो अर्यमा सविता पुरन्धिर्मह्यं त्वादुर्गार्हपत्याय देवाः॥

इस मंत्र का अर्थ है-

“हे सौभाग्यवती! मैं तुम्हारा हाथ अपने हाथ में लेता हूं, ताकि हम वृद्धावस्था तक साथ-साथ रह सकें। भग, अर्यमा, सविता और पुरन्धि (देवता) ने तुम्हें मुझे सौंपा है, ताकि तुम मेरे घर-गृहस्थी को सुचारू रूप से चला सको।”

कन्यादान और सप्तपदी से कैसे अलग है पाणिग्रहण?

हिन्दू विवाह में पाणिग्रहण, कन्यादान और सप्तपदी तीनों अलग-अलग महत्वपूर्ण संस्कार हैं। पाणिग्रहण का मतलब वर द्वारा वधू का हाथ थामकर जीवनभर के लिए उसकी जिम्मेदारी स्वीकार करना है, जो कि आपसी सहमति और वचनों पर आधारित है। वही, कन्यादान माता-पिता द्वारा पुत्री को वर को सौंपने की प्रक्रिया है, जबकि सप्तपदी अग्नि को साक्षी मानकर एक साथ सात कदम चलने और वचनों को पूरा करने का विधान है।

कन्यादान

यह विवाह के दौरान माता-पिता द्वारा किया जाने वाला एक अनुष्ठान है, जिसमें वे अपनी बेटी का दाहिना हाथ वर के हाथ में सौंपते हैं।

भाव: इसका पारंपरिक भाव माता-पिता द्वारा अपनी पुत्री की जिम्मेदारी और उसका कन्या-रूप वर को सौंपना है।

अंतर: यह वधू के परिवार की तरफ से दी जाने वाली रस्म है, जबकि पाणिग्रहण सीधे वर और वधू के बीच आपसी स्वीकारोक्ति का संस्कार है।

सप्तपदी

यह विवाह का वह चरण है, जिसमें वर और वधू पवित्र अग्नि के सामने संयुक्त रूप से सात कदम चलते हैं या सात फेरे लेते हैं।

वचन: हर एक कदम के साथ भोजन, शक्ति, धन, सुख, संतान, स्वास्थ्य और मित्रता से जुड़े सात पवित्र वचन लिए जाते हैं।

कानूनी मान्यता: हिन्दू विवाह अधिनियम के अनुसार, सप्तपदी का सातवां कदम पूरा होने के बाद ही विवाह को पूर्ण और कानूनी रूप से बाध्यकारी माना जाता है।