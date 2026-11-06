Dhanteras 2026: धनतेरस पर भूलकर भी न करें ये 5 गलतियां, नाराज हो सकती हैं मां लक्ष्मी! खरीदारी से लेकर जानें जरूरी नियम

धनतेरस का त्योहार हिंदू धर्म में बेहद खास माना जाता है. इसी दिन से पांच दिवसीय दीपावली पर्व की शुरुआत होती है। हर साल कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस मनाया जाता है।.

आज का दिन हिन्दू धर्म में बेहद शुभ और महत्वपूर्ण है. पूरे भारत और हिन्दी धर्म को मानने वाले बाहर रहने वाले लोग धनतेरस का त्योहार मना रहे हैं. इसी दिन से पांच दिवसीय दीपावली पर्व की शुरुआत होती है. हर साल कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस मनाया जाता है. इस दिन भगवान धन्वंतरि, धन के देवता कुबेर और मां लक्ष्मी की पूजा करने का विधान है. इसके अलावा सोना-चांदी, बर्तन और नई चीजें खरीदना भी शुभ माना जाता है.

धार्मिक मान्यता है कि धनतेरस पर विधि-विधान से पूजा और शुभ कार्य करने से घर में सुख-समृद्धि आती है. इस दिन कुछ ऐसे काम भी बताए गए हैं, जिन्हें करना अशुभ माना जाता है. ज्योतिषाचार्य मदन मोहन के अनुसार, धनतेरस पर कुछ छोटी-छोटी गलतियों से बचना चाहिए. आइए जानते हैं वे कौन-से पांच काम हैं, जिन्हें इस दिन करने से परहेज करने की सलाह दी जाती है.

1. धनतेरस पर लोहे की चीजें खरीदने से बचें

धनतेरस के दिन सोना, चांदी और बर्तन खरीदने की परंपरा है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन लोहे से बनी चीजें खरीदने से बचना चाहिए. कैंची, चाकू, कील और सुई जैसी लोहे की वस्तुएं धनतेरस पर घर लाना शुभ नहीं माना जाता. खरीदारी करते समय इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए.

2. धनतेरस पर पैसों का लेन-देन न करें

धनतेरस के दिन आर्थिक लेन-देन को लेकर भी विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है. धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस दिन किसी को उधार पैसे देने या कर्ज लेने से बचना चाहिए. ऐसा माना जाता है कि इससे घर की आर्थिक स्थिति और समृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है. इस दिन पैसों से जुड़े फैसले सोच-समझकर लेने चाहिए.

धनतेरस पर किन बातों का रखें ध्यान?

काम धार्मिक मान्यता के अनुसार सलाह लोहे की वस्तुएं खरीदना खरीदने से बचें पैसों का लेन-देन उधार देने और कर्ज लेने से बचें कांच का सामान खरीदना परहेज करें काले रंग के कपड़े पहनना शुभ अवसर पर पहनने से बचें यम दीपक जलाना मुख्य द्वार के बाहर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जलाएं

3. कांच की चीजें खरीदने से करें परहेज

धनतेरस पर खरीदारी करते समय कांच से बनी वस्तुओं को लेकर भी कुछ धार्मिक मान्यताएं प्रचलित हैं. इस दिन कांच का सामान खरीदना शुभ नहीं माना जाता. इसलिए धनतेरस की खरीदारी में कांच से बनी चीजों को शामिल करने से बचने की सलाह दी जाती है.

4. धनतेरस पर काले रंग के कपड़े न पहनें

धार्मिक मान्यताओं में काले रंग को शुभ कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता. इसी वजह से धनतेरस जैसे मांगलिक अवसर पर काले रंग के कपड़े पहनने से बचने की सलाह दी जाती है. इस दिन पूजा-पाठ के दौरान पीले, लाल या अन्य शुभ रंगों के वस्त्र पहन सकते हैं.

5. यम दीपक जलाते समय दिशा का रखें ध्यान

धनतेरस की शाम यमराज के नाम से दीपक जलाने की परंपरा है. इसे यम दीपक या यम का दीपक कहा जाता है. धार्मिक मान्यता है कि इस दीपक को जलाने से परिवार के सदस्यों को अकाल मृत्यु के भय से सुरक्षा मिलती है. यम दीपक घर के मुख्य द्वार के बाहर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जलाना चाहिए. दीपक जलाते समय दिशा का विशेष ध्यान रखना जरूरी है.