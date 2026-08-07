Tamil Nadu CM Vijay: तमिलनाडु CM विजय की पत्नी संगीता ने तलाक केस में उठाया बड़ा कदम, किया ऐसा काम

Tamil Nadu CM Vijay Wife Sangeetha Divorce Petition : तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की निजी जिंदगी को लेकर पिछले कुछ समय से कई तरह की चर्चाएं चल रही थीं. इसी बीच उनकी पत्नी संगीता ने इस साल दायर किया गया तलाक का मामला वापस लेने का फैसला कर लिया है. परिवार न्यायालय में उन्होंने साफ कहा कि अब वो इस केस को आगे नहीं बढ़ाना चाहतीं. इसके बाद अदालत ने उनकी अपील स्वीकार करते हुए मामले को बंद कर दिया.
शुक्रवार को चेंगलपट्टू स्थित फैमिली कोर्ट में संगीता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुईं. उन्होंने जज से कहा कि वो तलाक की याचिका वापस लेना चाहती हैं. विजय की ओर से पेश वकील ने भी इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई. अदालत ने केस बंद करते हुए ये भी साफ किया कि जरूरत पड़ने पर संगीता भविष्य में दोबारा तलाक की याचिका दाखिल कर सकती हैं.
तलाक की अर्जी में क्या कहा था?
संगीता ने फरवरी में तलाक की याचिका दायर की थी. उन्होंने आरोप लगाया था कि विजय का एक महिला एक्ट्रेस के साथ संबंध है. उनके मुताबिक, उन्हें इस कथित रिश्ते की जानकारी साल 2021 में मिली थी.
याचिका में ये भी दावा किया गया था कि विजय ने शुरुआत में इस रिश्ते को खत्म करने का भरोसा दिया था, लेकिन बाद में कथित तौर पर संबंध जारी रखा. संगीता का कहना था कि इसके बाद उन्हें विजय की निजी और सार्वजनिक जिंदगी से दूर रखा जाने लगा.
क्या-क्या लगाए गए थे आरोप?
तलाक की अर्जी में संगीता ने कहा था कि विजय कथित तौर पर उस महिला एक्ट्रेस के साथ विदेश यात्राएं करते थे और कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी साथ दिखाई दिए. उनका कहना था कि दोनों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होती रहीं, लेकिन विजय ने इन खबरों का कभी सार्वजनिक रूप से खंडन नहीं किया.
उन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि इन घटनाओं की वजह से उन्हें और उनके दोनों बच्चों, जेसन संजय और दिव्या साशा, को सामाजिक रूप से शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा.
मानसिक तनाव और आर्थिक पाबंदियों का भी किया था जिक्र
संगीता ने अपनी याचिका में दावा किया था कि विवादों और सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं के कारण उन्हें मानसिक तनाव और अपमान का सामना करना पड़ा. उन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि उनकी सुविधाएं कम कर दी गईं और आर्थिक मामलों के साथ-साथ यात्रा की स्वतंत्रता पर भी पाबंदियां लगाई गईं.
हालांकि अब संगीता ने अदालत को बताया है कि वो इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहतीं. उनकी अपील स्वीकार करते हुए फैमिली कोर्ट ने तलाक के मामले की कार्यवाही आधिकारिक रूप से समाप्त कर दी.