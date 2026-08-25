Toxic Star Cast Fees: Yash की फीस के आगे फीकी पड़ीं Nayanthara-Kiara की कमाई, देखें पूरी लिस्ट

Toxic Star Cast Fees: कल एक्टर यश की मचअवेटेड फिल्म टॉक्सिक रिलीज हो जाएगी. ऐसे में लोगों के मन में स्टार्स की फीस को लेकर के काफी सवाल उठ रहे हैं, तो आइए जानते हैं कि किस स्टार ने कितनी फीस ली है.

Toxic Star Cast Fees: 28 अगस्त को रिलीज होने जा रही ‘Toxic: A Fairy Tale for Grown-Ups’ को लेकर लोगों के बीच जबरदस्त उत्सुकता है. यश की इस गैंगस्टर ड्रामा फिल्म का निर्देशन नेशनल अवॉर्ड विजेता निर्देशक गीतू मोहनदास ने किया है. गोवा के अंडरवर्ल्ड की पृष्ठभूमि पर आधारित इस फिल्म में यश के साथ नयनतारा, कियारा आडवाणी, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया और रुक्मिणी वसंत जैसे कलाकार नजर आएंगे. फिल्म की कहानी और स्टारकास्ट के साथ-साथ कलाकारों की कथित फीस भी चर्चा में है.

यश ने ली सबसे ज्यादा फीस

फिल्मीबीट की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म के मेन एक्टर यश (Yash Toxic Fees) को ‘Toxic’ के लिए करीब 50 करोड़ रुपये फीस मिलने की बात कही जा रही है. यश ने अपने करियर की शुरुआत बेहद संघर्षपूर्ण दौर से की थी. 16 साल की उम्र में वह बेंगलुरु चले गए और एक असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया. बाद में उन्होंने बेनका ड्रामा ट्रूप के साथ थिएटर में भी काम किया, जहां उन्हें कथित तौर पर प्रतिदिन 50 रुपये मिलते थे.

कियारा आडवाणी और नयनतारा की भारी फीस

‘Toxic’ में कियारा आडवाणी (Kiara Advani Toxic Fees) नादिया की भूमिका निभा रही हैं. कोइमोई की रिपोर्ट के अनुसार, उनकी फीस करीब 15 करोड़ रुपये बताई गई है. वहीं, साउथ सिनेमा की लेडी सुपरस्टार नयनतारा (Nayanthara Toxic Fees) फिल्म में गंगा के किरदार में हैं और TOI की रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें करीब 12 करोड़ रुपये मिले हैं.

हुमा, तारा और रुक्मिणी की फीस

हुमा कुरैशी फिल्म में एलिजाबेथ का किरदार निभा रही हैं और उनकी कथित फीस (Huma Qureshi Toxic Fees) करीब 2 करोड़ रुपये है. तारा सुतारिया(Tara Sutaria Toxic Fees) जो रेबेका की भूमिका में दिखाई देंगी, को कथित तौर पर 2 से 3 करोड़ रुपये मिले हैं. वहीं रुक्मिणी वसंत (Rukmini Vasanth Toxic Fees) फिल्म में मेलिसा का किरदार निभा रही हैं और उन्हें करीब 3 करोड़ रुपये दिए जाने की खबर है.

बाकी कलाकारों की कथित कमाई

सम्युक्ता मेनन (Samyuktha Menon Toxic Fees) ने फिल्म के लिए करीब 1 करोड़ रुपये फीस ली है. वहीं शाइन टॉम चाको (Shine Tom Chacko Toxic Fees) को कथित तौर पर 40 लाख रुपये और डाली धनंजय (Daali Dhananjaya Toxic Fees) को करीब 35 लाख रुपये मिले हैं.

नोट: कलाकारों की फीस से जुड़े ये आंकड़े विभिन्न मीडिया रिपोर्टों में सामने आए अनुमान हैं. निर्माताओं या कलाकारों की ओर से इन रकम की आधिकारिक पुष्टि जरूरी नहीं हुई है.