The Odyssey Worldwide Collection Day 1: ‘द ओडिसी’ की सुनामी में बहा बॉक्स ऑफिस, पहले दिन ही Oppenheimer का रिकॉर्ड हुआ ध्वस्त

The Odyssey Worldwide Collection Day 1: क्रिस्टोफर नोलन की द ओडिसी ने ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त ओपनिंग की है, और पहले दिन रिकॉर्ड तोड़ परफॉर्मेंस देकर उम्मीदों से भी बढ़कर कमाई की है।

The Odyssey Worldwide Collection Day 1: क्रिस्टोफर नोलन की एपिक फैंटेसी ड्रामा द ओडिसी ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत की है और हाल के सिनेमा इतिहास में सबसे बड़ी ओपनिंग डे में से एक दी है। 17 जुलाई को दुनिया भर में रिलीज़ हुई इस बहुप्रतीक्षित फिल्म ने उम्मीदों से बढ़कर शानदार नंबर हासिल किए और नोलन की ऑस्कर जीतने वाली ब्लॉकबस्टर ओपेनहाइमर के ओपनिंग-डे परफॉर्मेंस को भी पीछे छोड़ दिया।

द ओडिसी ने दुनिया भर में ज़बरदस्त कलेक्शन के साथ शुरुआत की

इंडस्ट्री रिपोर्ट्स के मुताबिक द ओडिसी ने अपने ओपनिंग डे पर दुनिया भर में शानदार $40 मिलियन कमाए, जो भारतीय करेंसी में लगभग ₹386 करोड़ है। फिल्म की शानदार शुरुआत ने इसे तुरंत साल की सबसे बड़ी ग्लोबल ओपनर्स में शामिल कर दिया है जो क्रिस्टोफर नोलन की इस नई फिल्म को लेकर ज़बरदस्त उत्साह को दिखाता है।

भारतीय बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त शुरुआत

फिल्म को भारत में भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। सैकनिल्क के शुरुआती अनुमानों के मुताबिक, द ओडिसी ने पहले दिन ₹17 करोड़ से ज़्यादा की नेट कमाई की जबकि इसका ग्रॉस कलेक्शन लगभग ₹20 करोड़ तक पहुँच गया। इस ओपनिंग ने कॉकटेल 2, वेलकम टू द जंगल और धमाल 4 जैसी कई बड़ी बॉलीवुड रिलीज़ को आराम से पीछे छोड़ दिया जिससे भारतीय दर्शकों के बीच फिल्म की ज़बरदस्त अपील सामने आई।

ओपेनहाइमर के ओपनिंग-डे रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा

अपनी शानदार शुरुआत के साथ द ओडिसी ने ओपेनहाइमर की दुनिया भर में ओपनिंग-डे की कमाई को पीछे छोड़ दिया है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि नोलन की 2023 की बायोग्राफिकल ड्रामा, जिसमें सिलियन मर्फी ने एक्टिंग की थी ने पहले दिन दुनिया भर में लगभग $33 मिलियन कमाए थे। $40 मिलियन का आंकड़ा पार करके द ओडिसी ने फिल्ममेकर के करियर के लिए एक नया बेंचमार्क बनाया है और साल की सबसे बड़ी बॉक्स-ऑफिस सक्सेस में से एक के तौर पर अपनी जगह मज़बूत की है।

वीकेंड में कलेक्शन और भी बढ़ने की उम्मीद

ट्रेड एनालिस्ट्स का मानना ​​है कि फिल्म की रफ़्तार अभी शुरू ही हुई है। दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स, अच्छी एडवांस बुकिंग और अच्छी वर्ड-ऑफ-माउथ से वीकेंड में और भी ज़्यादा कमाई होने की उम्मीद है। अगर यह ट्रेंड जारी रहता है तो द ओडिसी इंटरनेशनल और इंडियन दोनों मार्केट में 2026 के सबसे मज़बूत ओपनिंग वीकेंड में से एक देकर एक और बड़ा मुकाम हासिल कर सकती है।