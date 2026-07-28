Spider-Man Brand New Day Box Office Prediction: टॉम हॉलैंड की नई फिल्म करेगी नोटों की बारिश? 800 मिलियन की कमाई का दावा

Spider-Man Brand New Day Box Office Prediction: मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स (MCU) पिछले कुछ सालों में लगातार ऐसी फिल्म की तलाश में रहा है, जो लोगों का वही पुराना उत्साह वापस ला सके. 2021 में Spider-Man: No Way Home ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड बनाए, बल्कि सुपरहीरो फिल्मों के लिए नए मानक भी स्थापित किए. अब लगभग पांच साल बाद 2026 में रिलीज होने जा रही Spider-Man: Brand New Day से उम्मीद की जा रही है कि ये MCU को फिर से मजबूती देगी और Avengers: Doomsday से पहले फ्रेंचाइजी में नई जान फूंकने का काम करेगी. शुरुआती बॉक्स ऑफिस अनुमान भी संकेत दे रहे हैं कि टॉम हॉलैंड एक बार फिर इतिहास रचने की तैयारी में हैं.

ओपनिंग वीकेंड में रिकॉर्ड कमाई की उम्मीद

जुलाई की शुरुआत में आई शुरुआती ट्रेड रिपोर्ट्स के मुताबिक, Spider-Man: Brand New Day के अमेरिका में पहले वीकेंड में 180 से 190 मिलियन डॉलर की कमाई करने का अनुमान था. उस समय भी ये No Way Home के बाद स्पाइडर-मैन सीरीज की दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग मानी जा रही थी. हालांकि, नए ट्रेलर की रिलीज और एडवांस बुकिंग में जबरदस्त उछाल के बाद फिल्म को लेकर उत्साह पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है.

300 मिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है ओपनिंग

ताजा अनुमानों के अनुसार, फिल्म अमेरिका में अपने पहले वीकेंड में करीब 300 मिलियन डॉलर की कमाई कर सकती है. अगर ऐसा होता है, तो ये हॉलीवुड इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग साबित होगी. पहले स्थान पर अभी भी Avengers: Endgame है, जिसने 357 मिलियन डॉलर की शानदार शुरुआत की थी. वहीं, यदि फिल्म अपेक्षाकृत कम अनुमान के अनुसार भी प्रदर्शन करती है, तब भी इसकी ओपनिंग लगभग 260 मिलियन डॉलर रहने की संभावना है, जो Spider-Man: No Way Home के बराबर होगी और Avengers: Infinity War (257 मिलियन डॉलर) तथा Star Wars: The Force Awakens से भी बेहतर मानी जाएगी.

दुनियाभर में 550 मिलियन डॉलर से ज्यादा की शुरुआत संभव

दुनिया भर में इसे लेकर उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं; रिपोर्ट्स के मुताबिक, टॉम हॉलैंड और जेडाया स्टारर ये फिल्म दुनिया भर में लगभग 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर (करीब 8,000 करोड़ रुपये) की ओपनिंग कर सकती है. अगर ये आंकड़ा हासिल होता है, तो ये 2019 में Avengers: Endgame के बाद किसी भी हॉलीवुड फिल्म की सबसे बड़ी ग्लोबल ओपनिंग होगी. दुनिया भर में अब तक बहुत कम फिल्में अपने पहले वीकेंड में आधा अरब डॉलर से ज्यादा की कमाई कर पाई हैं, और Brand New Day उस खास सूची में शामिल हो सकती है.