Shahrukh Khan King Trailer Update: 3 साल से ट्रेलर का इंतजार कर रहे फैंस को शाहरुख ने दिया बड़ा हिंट, ‘किंग’ को लेकर मचा बज!

Shahrukh Khan King Trailer Update: शाहरुख खान की फिल्म किंग के ट्रेलर को लेकर लोगों को काफी इंतजार है. ऐसे में हाल ही में एक्टर ने फिल्म के ट्रेलर को लेकर अपडेट दिया है. आइए जानते हैं कि कब आएगा.

Shahrukh Khan King Trailer Update: बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान अपने फैंस के साथ लगातार जुड़े रहते हैं. अभिनेता ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर AskSRK सेशन शुरू किया, जहां वह फैंस के सवालों के मजेदार और बेबाक अंदाज में जवाब दे रहे हैं. रोमांस के बादशाह कहे जाने वाले शाहरुख अपनी हाजिरजवाबी से भी फैंस का दिल जीतते नजर आए.

‘किंग’ के ट्रेलर को लेकर फैन ने पूछा सवाल

इस दौरान एक फैन ने शाहरुख खान से उनकी आगामी फिल्म ‘किंग’ को लेकर सवाल किया. फैन ने लिखा, सर किंग का कुछ अपडेट दो…3 साल पहले आखिरी मूवी देखी थी आपकी थिएटर्स में…और कितना तरसाओगे एक ट्रेलर के लिए.

फैन के इस सवाल पर शाहरुख खान ने अपने खास अंदाज में जवाब दिया. उन्होंने लिखा, “अब पिक्चर ही देखो ना! तरसा नहीं रहा हूं अच्छी वाली बना रहा हूं…के दिल को तसल्ली मिले… सब आएगा…24 दिसंबर से पहले.”

शाहरुख के इस जवाब के बाद ‘किंग’ के ट्रेलर को लेकर फैंस की उत्सुकता और बढ़ गई है. उनके बयान से साफ है कि फिल्म से जुड़ी अहम जानकारी जल्द सामने आ सकती है.

24 दिसंबर 2026 को रिलीज होगी ‘किंग’

‘किंग’ को लेकर दर्शकों के बीच लंबे समय से जबरदस्त उत्साह है. फिल्म में शाहरुख खान के साथ उनकी बेटी सुहाना खान और अभिषेक बच्चन भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे. सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बन रही यह फिल्म एक्शन-थ्रिलर बताई जा रही है और 24 दिसंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

‘जवान’ से भी बड़ा होगा एक्शन?

एक अन्य फैन ने फिल्म के एक्शन सीक्वेंस को लेकर शाहरुख से सवाल किया. फैन ने पूछा कि क्या ‘किंग’ में ‘जवान’ से भी ज्यादा दमदार एक्शन देखने को मिलेगा. इस पर शाहरुख ने कहा, “हां, फिल्म का एक्शन बहुत बड़ा और दमदार है. सिद्धार्थ (आनंद) ने उस पर काफी मेहनत की है. लेकिन मुझे उम्मीद है कि फिल्म के इमोशन्स और कॉमेडी भी आप सभी को उतनी ही पसंद आएगी.