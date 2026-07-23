Salman Khan Girlfriend List: सिर्फ ऐश्वर्या-कैटरीना नहीं, इन हसीनाओं के साथ भी जुड़ा था सलमान खान का नाम, देखें लिस्ट

Salman Khan Girlfriend List: सलमान खान एक बहुत ही शानदार एक्टर हैं. लोगों को उनकी लाइफ से जुड़ी हर चीज जानना अच्छा लगता है, फिर चाहे वो उनकी लाइफस्टाइल हो या परस्नल लाइफ. इसी के साथ लोगों को ये जानने में भी काफी दिलचस्पी रहती है कि आखिर कितनों के साथ एक्टर का नाम जुड़ा, तो आइए जानते हैं भाईजान के चर्चित रिश्तों के बारे में.

Salman Khan Girlfriend List | Salman Khan Relationships: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान सिर्फ अपनी फिल्मों और दमदार स्टारडम के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी लंबे समय से चर्चा में रहे हैं. 60 साल की उम्र में भी उनकी शादी और रिश्तों को लेकर लोगों की दिलचस्पी कम नहीं हुई है. पिछले कई दशकों में उनका नाम (Salman Khan Girlfriend List) कई एक्ट्रेस और चर्चित हस्तियों के साथ जुड़ा. हालांकि इनमें से कुछ रिश्तों की आधिकारिक पुष्टि कभी नहीं हुई, जबकि कुछ ने मीडिया और फिल्म इंडस्ट्री में खूब सुर्खियां बटोरीं. आइए जानते हैं सलमान खान के चर्चित रिलेशनशिप्स के बारे में.

सलमान खान और संगीता बिजलानी

सलमान खान और एक्ट्रेस संगीता बिजलानी का रिश्ता 1980 और 1990 के दशक का सबसे चर्चित प्रेम संबंध माना जाता है. दोनों लंबे समय तक साथ रहे और मीडिया रिपोर्ट्स में उनकी शादी की तैयारियों तक की चर्चा हुई. हालांकि, शादी से पहले ही दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया.

सलमान खान और ऐश्वर्या राय

1999 में फिल्म हम दिल दे चुके सनम के दौरान सलमान खान और ऐश्वर्या राय की नजदीकियां बढ़ीं. दोनों का रिश्ता बॉलीवुड का सबसे चर्चित प्रेम संबंध बन गया था. हालांकि 2002 में दोनों अलग हो गए. ब्रेकअप के बाद ये रिश्ता काफी विवादों में रहा और ऐश्वर्या राय ने बाद के वर्षों में अपने अनुभवों पर सार्वजनिक रूप से बात भी की.

सलमान खान और कैटरीना कैफ

सलमान खान और कैटरीना कैफ की जोड़ी को फैंस ने काफी पसंद किया. दोनों के रिश्ते की खबरें करीब 2005 से 2010 तक लगातार चर्चा में रहीं. हालांकि बाद में दोनों अलग हो गए, लेकिन ब्रेकअप के बावजूद उनके बीच पेशेवर और दोस्ताना रिश्ते कायम रहे.

सलमान खान और यूलिया वंतूर

रोमानियाई टीवी प्रेजेंटर और सिंगर यूलिया वंतूर का नाम भी कई सालों से सलमान खान के साथ जोड़ा जाता रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स में 2011 के बाद दोनों की करीबी की खबरें लगातार सामने आईं. हालांकि सलमान खान और यूलिया वंतूर ने कभी भी अपने रिश्ते को आधिकारिक रूप से स्वीकार नहीं किया.

सलमान खान और शाहीन जाफरी

सलमान खान के शुरुआती रिलेशनशिप्स में शाहीन जाफरी का नाम भी शामिल है. बताया जाता है कि 19 साल की उम्र में सलमान और शाहीन एक-दूसरे को डेट कर रहे थे. करीब तीन साल तक साथ रहने के बाद दोनों के रास्ते अलग हो गए.

सलमान खान और फारीआ आलम

ब्रिटिश-बांग्लादेशी मूल की पूर्व फुटबॉल अधिकारी फारीआ आलम का नाम भी एक समय सलमान खान के साथ जोड़ा गया. हालांकि इस रिश्ते को लेकर कभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई. मीडिया में समय-समय पर दोनों को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जाती रहीं.

सलमान खान और सोमी अली

पाकिस्तानी-अमेरिकी एक्ट्रेस सोमी अली और सलमान खान का रिश्ता लगभग आठ सालों तक चर्चा में रहा. 1991 से 1999 के बीच दोनों के संबंधों को लेकर कई खबरें सामने आईं. सोमी अली ने बाद में कई इंटरव्यू में सलमान के प्रति अपने पुराने प्रेम का जिक्र किया, जबकि उनके ब्रेकअप को भी काफी चर्चा मिली.

सलमान खान और डेजी शाह

फिल्म जय हो में सलमान खान और डेजी शाह ने साथ काम किया. फिल्म की रिलीज के दौरान दोनों की बढ़ती नजदीकियों को लेकर कई खबरें सामने आईं. हालांकि इन चर्चाओं की कभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई और दोनों ने हमेशा अपने रिश्ते को पेशेवर और दोस्ताना बताया.

(नोट: इस लेख में दी गई जानकारी की आज समाज पुष्टि नहीं करता है. इसमें शामिल बातें सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं, अफवाहों और उपलब्ध मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर हैं. पाठकों से अनुरोध है कि इसे केवल जानकारी के रूप में लें और किसी भी दावे को सत्य मानने से पहले आधिकारिक स्रोतों से पुष्टि जरूर करें.)