Salman Khan ने हेल्थ पर उठे सवालों का दिया करारा जवाब, बस एक लाइन लिखकर मचा दिया तहलका

Salman Khan : सलमान खान ने आखिरकार अपनी हेल्थ को लेकर बढ़ रही चर्चा पर रिएक्शन दिया है। हाल ही में एक वायरल वीडियो में वह काफी दुबले-पतले दिख रहे थे

Salman Khan: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार चर्चा उनकी आने वाली फिल्म को लेकर नहीं है। एक्टर ने हाल ही में एक वीडियो ऑनलाइन आने के बाद फैंस के बीच चिंता पैदा कर दी थी, जिसमें वह काफी दुबले दिख रहे थे। जहां कई फैंस ने उनकी हेल्थ को लेकर चिंता जताई, वहीं सोशल मीडिया यूजर्स के एक ग्रुप ने उनकी उम्र और लुक्स पर कमेंट करना शुरू कर दिया।

अब, ऐसा लगता है कि सलमान ने क्लासिक भाईजान स्टाइल में जवाब दिया है। कोई लंबा-चौड़ा जवाब देने या सीधे तौर पर अटकलों पर ध्यान देने के बजाय, सुपरस्टार ने एक सिंपल एक लाइन का मैसेज शेयर किया जिसने सोशल मीडिया पर फैंस का ध्यान तुरंत खींच लिया।

सलमान खान के वायरल अपीयरेंस ने फैंस को चिंतित कर दिया

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यह चर्चा तब शुरू हुई जब सलमान खान स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी (SRA) द्वारा आयोजित एक इवेंट में शामिल हुए। प्रोग्राम के दौरान, एक्टर ने एक डेटा कलेक्शन और वेरिफिकेशन सपोर्ट सेंटर का उद्घाटन किया और बेनिफिशियरी को घर की चाबियां भी सौंपीं।

हालांकि, सलमान का अपीयरेंस ही ऑनलाइन सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट बन गया। इवेंट के वीडियो में, एक्टर हमेशा से ज़्यादा स्लिम दिखे, जिससे फैंस उनकी हेल्थ के बारे में सोचने लगे।

जैसे ही क्लिप सोशल मीडिया पर तेज़ी से फैली, रिएक्शन बंटे हुए रहे। जहाँ कई फैंस ने सच में चिंता जताई और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की, वहीं दूसरों ने सुपरस्टार को उनकी उम्र और बदलते लुक के बारे में कमेंट्स करके टारगेट किया।

सलमान खान के एक लाइन के पोस्ट ने ध्यान खींचा

उनकी हेल्थ को लेकर लग रहे सभी अंदाज़ों के बीच, सलमान खान ने इंस्टाग्राम पर अपनी कई शानदार तस्वीरों के साथ एक नया पोस्ट शेयर किया। लेकिन उनके छोटे से कैप्शन ने सबका ध्यान खींचा।

उन्होंने बस पूछा, “सबकी हेल्थ कैसी है?”

पोस्ट की टाइमिंग ने तुरंत फैंस का ध्यान खींचा, कई लोगों ने इस लाइन को सलमान का मज़ेदार और इनडायरेक्ट जवाब समझा जो उनकी हेल्थ और लुक पर चर्चा और ट्रोलिंग कर रहे थे। वायरल वीडियो का सीधे ज़िक्र किए बिना या किसी को एड्रेस किए बिना, एक्टर का छोटा सा मैसेज ऑनलाइन ज़बरदस्त रिएक्शन लाने के लिए काफ़ी था।

फैंस का कहना है कि भाईजान ने एकदम सही जवाब दिया

सलमान खान के पोस्ट पर उनके सपोर्टर्स के रिएक्शन्स की बाढ़ आ गई। कई फैंस ने बिना किसी कॉन्ट्रोवर्सी में पड़े ऑनलाइन चैटर का जवाब देने के लिए सुपरस्टार की तारीफ़ की। कुछ यूज़र्स ने उनके कैप्शन को परफेक्ट कमबैक बताया, जबकि दूसरों ने उन पर प्यार बरसाया और उनकी अच्छी हेल्थ की दुआ की।

फैंस ने एक्टर के कॉन्फिडेंस की भी तारीफ़ की, और कहा कि एक सिंपल लाइन उनके हालिया अपीयरेंस के आस-पास की नेगेटिविटी को शांत करने के लिए काफी थी। इस ज़बरदस्त रिस्पॉन्स ने एक बार फिर सलमान खान की ज़बरदस्त फैन फॉलोइंग और सुपरस्टार के लगभग हर काम पर मिलने वाले ज़बरदस्त अटेंशन को हाईलाइट किया।

सलमान खान के लिए आगे क्या है?

प्रोफेशनल फ्रंट पर, सलमान खान अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए लाइमलाइट में बने हुए हैं। एक्टर को मच-अवेटेड फिल्म मातृभूमि से जोड़ा गया है, हालांकि इसकी रिलीज़ टाइमलाइन अभी ऑफिशियली कन्फर्म नहीं हुई है।

रिपोर्ट्स में सलमान को साउथ फिल्ममेकर वामशी पैडिपल्ली के साथ एक अनटाइटल्ड एक्शन प्रोजेक्ट से भी जोड़ा गया है। कई प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है, ऐसे में फैंस सुपरस्टार के अगले बड़े पर्दे पर आने के बारे में ऑफिशियल अनाउंसमेंट का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं।

हालांकि, अभी के लिए, सलमान खान का सिंपल सवाल “सबकी हेल्थ कैसी है?” सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट बन गया है, जिससे एक बार फिर साबित होता है कि भाईजान को हेडलाइन बनाने के लिए हमेशा लंबे स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं होती।