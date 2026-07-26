Nawazuddin Siddiqui: इस एक्टर से प्रेरित थी नवाजुद्दीन की किक फिल्म में हंसी

By
Rajesh
-
0
2
नवाजुद्दीन सिद्दीकी द्वारा किक में निभाया गया खलनायक का किरदार आज भी लोगों के जहन में बसा हुआ है।
Nawazuddin Siddiqui: 2014 में रिलीज हुई थी सलमान खान की मूवी किक।
Nawazuddin Siddiqui: 2014 में रिलीज हुई थी सलमान खान की मूवी किक।

किक में एक्टर ने निभाया था विलेन का किरदार
Nawazuddin Siddiqui, (आज समाज), मुंबई: 12 साल पहले जब सलमान खान की किक सिनेमाघरों में रिलीज हुई तो एक अच्छी कहानी और सलमान की एक्टिंग के साथ दर्शक एक और चीज अपने साथ लेकर लौटे- नवाजुद्दीन सिद्दीकी की विलेन के रूप में बेहतरीन अदाकारी। खासकर नवाज की वो हंसी जिसे उन्होंने एक अजीब सी आवाज के साथ निकाला था।

इस एक्टर से प्रेरित थी नवाज की हंसी

जीभ से टिक-टिक की आवाज निकालने और रोंगटे खड़े कर देने वाले अंदाज में डायलॉग बोलने से लेकर जोरदार हंसी तक, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने इस कुख्यात किरदार में एक अनोखा मनोवैज्ञानिक पहलू जोड़ा। बॉलीवुड बबल के साथ एक इंटरव्यू में, एक्टर ने इस किरदार को याद करते हुए कहा, जीभ से टिक-टिक की आवाज निकालना असल में उन बारीकियों में से एक था जिनका इस्तेमाल हम अक्सर अपने थिएटर के दिनों में किया करते थे। जहां तक किक में दिखाई गई उस डरावनी हंसी की बात है, तो वह मनोज बाजपेयी की फिल्म अक्स में उनकी परफॉर्मेंस से प्रेरित थी।

नवाज ने जोड़ा अपना अंदाज

मनोज बाजपेयी की अक्स वाली परफॉर्मेंस से अपनी दिलचस्पी के बारे में बताते हुए, नवाजुद्दीन ने कहा कि उन्होंने उस किरदार से कुछ प्रेरणा ली और साथ ही अपना अनोखा अंदाज भी जोड़ा ताकि यह दर्शकों के लिए खास और ज्यादा दिलचस्प बन सके।

नवाजुद्दीन, जो किसी किरदार को निभाते समय अपने थिएटर बैकग्राउंड और क्रिएटिव सोच को मिलाने के लिए जाने जाते हैं, ने एक ऐसे विलेन के किरदार में जान डाल दी, जिसका मनोवैज्ञानिक रूप से डार्क ह्यूमर आज भी यादगार है।

तेलुगु फिल्म का रीमेक थी किक

साजिद नाडियाडवाला द्वारा निर्देशित और प्रोड्यूस की गई किक, 2009 की इसी नाम की तेलुगु फिल्म का रीमेक थी। सलमान खान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी के अलावा, इस फिल्म में जैकलीन फर्नांडीज, रणदीप हुड्डा, मिथुन चक्रवर्ती, अर्चना पूरन सिंह, सौरभ शुक्ला, सुमोना चक्रवर्ती और विपिन शर्मा जैसे कलाकारों ने अहम भूमिकाएं निभाई थीं।