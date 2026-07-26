Punjab News: पंजाब में आईएसआई समर्थित बीकेआई का आतंकी गिरफ्तार, 1.3 किलो आईईडी भी बरामद

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Rajesh
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पंजाब पुलिस ने पाकिस्तानी खूफिया एजेंसी आईएसआई समर्थित और बब्बर खालसा इंटरनेशनल के जुड़े आंतकी मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया है।
Punjab News: डीजीपी ने कहा, पुलिस इस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है।
Punjab News: डीजीपी ने कहा, पुलिस इस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है।

आतंकी मॉड्यूल विदेशों में बैठे अपने हैंडलर्स के इशारों पर काम कर रहा था
Punjab News, (आज समाज), जालंधर: पंजाब पुलिस ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई समर्थित और बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़े एक बड़े आंतकी मॉड्यूल का पर्दाफाश करने में सफलता पाई है। जालंधर काउंटर इंटेलिजेंस और जालंधर देहात पुलिस की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की है। पंजाब डीजीपी ने एक्स पर जानकारी देते हुए बताया है कि जालंधर देहात पुलिस ने एक आतंकी को गिरफ्तार किया गया है।

उसके पास से भारी मात्रा में विस्फोटक भी बरामद हुआ है। पुलिस का कहना है कि यह मॉड्यूल विदेश में बैठे उनके आकाओं के इशारे पर काम करता था। आरोपी के पास से 1.3 किलोग्राम हाई एक्सप्लोसिव से भरा आईईडी बरामद किया गया है। फिलहाल आतंकी की पहचान नहीं हो पाई है।

बड़े हमले की साजिश रचने की आशंका

पंजाब के डीजीपी गौरव यादव के मुताबिक, इस आईईडी में लोहे के छर्रे और बॉल बेयरिंग भी पैक किए गए थे। विस्फोटक की बनावट और मात्रा से यह साफ जाहिर होता है कि आतंकी पंजाब में हमले की साजिश रच रहे थे। इस समय रहते की गई कार्रवाई से राज्य की शांति भंग करने की एक बड़ी साजिश नाकाम हो गई है और दर्जनों निर्दोष लोगों की जानें बच गई हैं।

आरोपी के खिलाफ केस दर्ज

मामले की गंभीरता को देखते हुए जालंधर देहात के थाना पतारा में भारतीय न्याय संहिता, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और असलहा कानून की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर रही है।

जांच का उद्देश्य पूरे आतंकी नेटवर्क का पर्दाफाश करना

डीजीपी ने कहा कि जांच का मुख्य उद्देश्य इस पूरे आतंकी नेटवर्क का पर्दाफाश करना है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि विदेशों में बैठे कौन से हैंडलर्स इस साजिश के पीछे थे? इसके अलावा आरोपी को स्थानीय स्तर पर किसने मदद या लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया कराया? और इस विस्फोटक की डिलीवरी कहां से हुई थी और इसे कहां इस्तेमाल किया जाना था?

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