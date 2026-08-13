‘राव साहब’ का बॉलीवुड में धमाका! डेब्यू के बाद इस दूसरी फिल्म में नजर आएंगे एल्विश यादव; जानें कब होगी रिलीज?

Malamaal Weekly 2: एल्विश यादव का नाम इन दिनों बच्चा-बच्चा जानता है और अब वो ओटीटी से आगे बढ़के बॉलीवुड की ओर कदम रख रहे हैं. जी हां एल्विश यादव अब फिल्म ‘मालामाल वीकली-2’ में नजर आने वाले हैं.

Malamaal Weekly 2: बॉलीवुड में इन दिनों कई पुरानी फिल्मों के सीक्वल बनाए जा रहे हैं. इसी लिस्ट में अब ‘मालामाल वीकली 2’ का नाम भी शामिल हो गया है. साल 2006 में रिलीज हुई प्रियदर्शन की कॉमेडी फिल्म ‘मालामाल वीकली’ ने लोगों को खूब हंसाया था. अब करीब दो दशक बाद फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाने की तैयारी है. फिल्म की कास्ट को लेकर लगातार नए अपडेट सामने आ रहे हैं और अब इसमें ‘बिग बॉस ओटीटी 2’ के विनर एल्विश यादव की एंट्री की खबर सामने आई है.

रितेश, परेश और राजपाल की तिकड़ी फिर आएगी नजर

बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक, रितेश देशमुख, परेश रावल और राजपाल यादव को ‘मालामाल वीकली 2’ के लिए फाइनल कर लिया गया है. तीनों कलाकार पहली फिल्म में भी नजर आए थे और उनकी कॉमेडी को लोगों ने काफी पसंद किया था. इस बार भी तीनों की मौजूदगी फिल्म को मजेदार बना सकती है.

रिपोर्ट के अनुसार, रितेश देशमुख फिल्म में मेन भूमिका निभाएंगे. हालांकि, उन्होंने अभी तक कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है और स्क्रिप्ट पर बातचीत चल रही है. वहीं, फिल्म की कास्ट में एल्विश यादव का शामिल होना एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है.

एल्विश की होगी दूसरी बॉलीवुड फिल्म

‘मालामाल वीकली 2’ एल्विश यादव की दूसरी बॉलीवुड फिल्म होगी. इससे पहले वो टाइगर श्रॉफ और रेमो डिसूजा की आने वाली एक्शन-ड्रामा फिल्म में नजर आएंगे. ‘बिग बॉस ओटीटी 2’ जीतने के बाद एल्विश की लोकप्रियता काफी बढ़ी है और अब वो लगातार मनोरंजन की दुनिया में नए प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं.

बताया जा रहा है कि फिल्म की कहानी नई होगी, लेकिन इसमें पहली फिल्म जैसा देसी और कॉमेडी वाला अंदाज देखने को मिलेगा.

कब रिलीज होगी फिल्म?

‘मालामाल वीकली 2’ की रिलीज की कोई पक्की तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन फिल्म का प्रोडक्शन नवंबर 2026 में शुरू होने वाला है और इसे मोटे तौर पर 2027 में सिनेमाघरों में रिलीज करने की योजना है.

‘मालामाल वीकली 2’ का निर्देशन अमित जोशी करेंगे. वो इससे पहले शाहिद कपूर और कृति सेनन की फिल्म ‘तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया’ में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर चुके हैं.

फिल्म में शामिल होने पर एल्विश ने सोशल मीडिया पर अपनी खुशी जाहिर की. उन्होंने कहा कि वो बाहर से आए हैं और लोगों के प्यार की वजह से आज बॉलीवुड तक पहुंचे हैं. उन्होंने फैंस से अपना प्यार बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि इसी प्यार की वजह से वह ‘मालामाल’ हैं.