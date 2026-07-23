Jana Nayagan OTT Release Date: थिएटर के बाद OTT पर छाएगी ‘जना नायकन’? जानिए कब और किस प्लेटफॉर्म पर होगी स्ट्रीम?

Jana Nayagan OTT Release Date: आज काफी लंबे समय बाद थलपति विजय की मचअवेटेड फिल्म 'जना नायकन' रिलीज हुई है, ऐसे में अब लोग फिल्म के ओटीटी रिलीज का इंतजार कर रहे हैं. तो आइए जानते हैं कि फिल्म कब और किस प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी.

Jana Nayagan OTT Par Kab Aayegi | Jana Nayagan OTT Release Date: थलपति विजय की मचअवेटेड राजनीतिक एक्शन फिल्म ‘जना नायकन’ सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार है. फिल्म की थिएट्रिकल रिलीज को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, लेकिन फैंस के बीच अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म पर कब और कहां (Jana Nayagan OTT Release Date) रिलीज होगी.

निर्माताओं ने बड़े पर्दे पर रिलीज की तारीख तय कर दी है, हालांकि फिल्म के डिजिटल राइट्स और OTT स्ट्रीमिंग डेट को लेकर अब तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है.

OTT राइट्स को लेकर क्या चल रही हैं चर्चाएं?

मीडिया और ट्रेड रिपोर्ट्स के मुताबिक, शुरुआत में Amazon Prime Video फिल्म के डिजिटल राइट्स खरीदने की बातचीत में शामिल था. खबरों के अनुसार, ये डील करीब 110 करोड़ रुपये के आसपास बताई जा रही थी, लेकिन रिलीज में हुई देरी और कथित पाइरेसी लीक जैसी घटनाओं के कारण बातचीत आगे नहीं बढ़ सकी.

इसके बाद कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ZEE5 ने फिल्म के OTT अधिकारों के लिए करीब 50 करोड़ रुपये की पेशकश की थी. हालांकि, फिल्म के निर्माताओं या किसी भी OTT प्लेटफॉर्म की ओर से इन दावों की पुष्टि नहीं की गई है.

रिलीज डेट और OTT रणनीति पर भी अटकलें

कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया कि OTT डील से जुड़ी चर्चाओं का असर फिल्म की रिलीज योजना पर पड़ा. माना जा रहा था कि निर्माता और वितरक ऐसी तारीख चुनना चाहते थे जिससे फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर पर्याप्त समय मिल सके.

वहीं, कुछ खबरों में ये दावा भी किया गया कि संभावित OTT रिलीज को ध्यान में रखते हुए फिल्म की थिएटर विंडो को लेकर रणनीति बनाई जा रही थी हालांकि, इन सभी रिपोर्ट्स पर आधिकारिक मुहर लगना अभी बाकी है.

‘जना नायकन’ की कहानी और स्टार कास्ट

एच. विनोद के निर्देशन में बनी ‘जना नायकन’ एक आम इंसान की कहानी दिखाती है, जो अपने परिवार पर हुए हमले के बाद लोगों के नेता के रूप में उभरता है. फिल्म में उसका सामना बॉबी देओल के किरदार से होता है.

फिल्म में विजय के साथ पूजा हेगड़े, मामिता बैजू, गौतम वासुदेव मेनन, प्रकाश राज, प्रियामणि, नारायण, नासर और रेबा मोनिका जॉन जैसे कलाकार नजर आएंगे. फिल्म का संगीत अनिरुद्ध रविचंदर ने तैयार किया है.

विजय की आखिरी फिल्म होने की चर्चा

‘जना नायकन’ को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि इसे विजय की फिल्मों से राजनीति में सक्रिय प्रवेश से पहले की आखिरी फिल्म माना जा रहा है. यही वजह है कि फिल्म को लेकर दर्शकों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है.

फिलहाल फिल्म 23 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है, जबकि इसकी OTT रिलीज से जुड़ी जानकारी के लिए दर्शकों को आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा.