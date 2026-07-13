Jaan Kumar Sanu Hospitalised: कोविड की चपेट में आए जान कुमार सानू, अस्पताल से सामने आया पहला Video

Jaan Kumar Sanu Hospitalised: एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से एक चिंता की बात सामने आई है कि सिंगर और बिग बॉस के पूर्व कंटेस्टेंट जान कुमार सानू COVID-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। मशहूर प्लेबैक सिंगर कुमार सानू के बेटे की तबीयत बिगड़ने के बाद उनका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। (Jaan Kumar Sanu Hospitalised) जान ने सोशल मीडिया पर हॉस्पिटल के बेड से पोस्ट किए गए एक वीडियो के ज़रिए फैंस के साथ यह खबर शेयर की।

जान ने मज़ेदार ट्विस्ट के साथ हेल्थ अपडेट शेयर किया

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हॉस्पिटल में भर्ती होने के बावजूद, जान कुमार सानू ने अपने फॉलोअर्स को अपने खास हल्के-फुल्के अंदाज में अपडेट किया। हॉस्पिटल से एक वीडियो शेयर करते हुए, उन्होंने अपने डायग्नोसिस का मज़ाक उड़ाते हुए लिखा, “मेरा दोस्त चीन से आ गया है—COVID को नमस्ते कहो।”

उन्होंने अपने पोस्ट पर कैप्शन लिखकर वायरल “फिट चेक” ट्रेंड का भी मज़ाक उड़ाया कि उन्होंने अपना “पसंदीदा डिज़ाइनर कोकिलाबेन आउटफिट” पहना हुआ था, जबकि वह इलाज करवा रहे थे, जिसे उन्होंने मज़ाकिया अंदाज़ में “स्पेशल वुहान COVID” कहा। हालांकि पोस्ट में उनका सेंस ऑफ़ ह्यूमर झलक रहा था, लेकिन उन्होंने अपनी मेडिकल कंडीशन के बारे में और जानकारी नहीं दी।

फैंस और सेलिब्रिटीज़ ने उनके जल्दी ठीक होने की दुआ की

वीडियो के ऑनलाइन आने के तुरंत बाद, इसने सोशल मीडिया पर तेज़ी से ध्यान खींचा। फैंस, दोस्तों और टेलीविज़न इंडस्ट्री के लोगों ने कमेंट सेक्शन में उनके जल्दी ठीक होने की दुआओं वाले मैसेज की बाढ़ ला दी।

टेलीविज़न एंकर चारुल मलिक उन लोगों में से थीं जिन्होंने जान को अपना सपोर्ट दिया और उन्हें अपनी सेहत का ध्यान रखने और जल्द ठीक होने के लिए हिम्मत दी।

कुछ इलाकों में COVID केस फिर से बढ़ रहे हैं

जान कुमार सानू का डायग्नोसिस ऐसे समय में हुआ है जब भारत के कुछ हिस्सों में COVID-19 केस धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि आंध्र प्रदेश के YSR कडप्पा ज़िले में हाल ही में कई एक्टिव इंफेक्शन के साथ-साथ वायरस से जुड़ी मौतें भी दर्ज की गई हैं। हेल्थ अधिकारियों ने लोगों को शांत रहने, अलर्ट रहने और बदलते हालात पर नज़र रखते हुए बताई गई हेल्थ सावधानियों को फॉलो करते रहने की सलाह दी है। (Jaan Kumar Sanu Hospitalised)