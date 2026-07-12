Hema Malini On Her Biopic : हेमा मालिनी की चाहत दीपिका पादुकोण निभाए उनकी बायोपिक का किरदार

Hema Malini On Her Biopic(आज समाज नेटवर्क) बीते सिनेमा की मशहूर अदाकार हेमा मालिनी से तो सब रूबरू है उनके फैंस हर वर्ग के है चाहे बच्चे हो या बूढ़े सब कोई उनकी अदाकारी का दीवाना है और रहा है। एक्टर से पॉलिटिशियन बनीं हेमा मालिनी ने इंडियन सिनेमा में 60 साल पूरे किए, इस मौके पर उन्होंने एक इवेंट में हिस्सा लिया। इवेंट के दौरान, हेमा इस बात पर सहमत हुईं कि अगर उनकी बायोपिक बनती है, तो दीपिका पादुकोण उसमें उनका रोल करने के लिए एक सही चॉइस होंगी।

हेमा मालिनी ने दीपिका पादुकोण को बायोपिक में अपना रोल करने के लिए चुना

जब हेमा से पूछा गया कि क्या वह चाहेंगी कि दीपिका उनका बायोपिक में रोल करें, तो उन्होंने कहा, “अगर वह चाहें, तो कर सकती हैं। कोई भी कर सकता है। दीपिका एक खूबसूरत, टैलेंटेड लड़की हैं।” दिलचस्प बात यह है कि हेमा ने अपनी 2017 की बायोग्राफी, राम कमल मुखर्जी की हेमा मालिनी: बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल को लॉन्च करने के लिए दीपिका को ही चुना था।

साथ ही, दीपिका ने अपने बॉलीवुड डेब्यू, फराह खान की 2007 की ब्लॉकबस्टर पुनर्जन्म गाथा ओम शांति ओम — शांतिरपिया — में जो दो किरदार निभाए थे, उनमें से एक हेमा पर आधारित था, क्योंकि उन्हें प्यार से “ड्रीमी गर्ल” कहा जाता था, जो हेमा के एवरग्रीन नाम, “ड्रीम गर्ल” पर आधारित था।

हेमा मालिनी के सिनेमा में 60 साल पूरा होने पर रखा गया आयोजन

दिग्गज एक्टर ने हेमा मालिनी — लाइव इन कॉन्सर्ट: ड्रीम गर्ल की डायमंड जुबली का जश्न — सिनेमा में 60 शानदार साल में मीडिया और मेहमानों से बात की। शुक्रवार शाम मुंबई के षणमुखानंद हॉल में हुए इस कॉन्सर्ट में 15 लोगों के लाइव ऑर्केस्ट्रा ने गानों के ज़रिए उनके फिल्मी करियर के माइलस्टोन्स को सेलिब्रेट किया।

RJ अनिरुद्ध के प्रोड्यूस और डायरेक्ट किए गए इस चैरिटी कॉन्सर्ट में हेमा के गुज़र चुके पति और जाने-माने एक्टर धर्मेंद्र को भी खास श्रद्धांजलि दी गई, जिनकी नवंबर 2025 में 89 साल की उम्र में मौत हो गई थी। इस इवेंट में फिल्म बॉडीज़ (सिने एंड टीवी आर्टिस्ट्स एसोसिएशन) और (फेडरेशन ऑफ़ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज) को भी 10 लाख रुपये का योगदान देकर सपोर्ट किया गया।

हेमा मालिनी ने अपनी माँ को किया याद

हेमा मालिनी अपनी गुज़र चुकी मां और प्रोड्यूसर जया चक्रवर्ती का शुक्रिया अदा किए बिना नहीं रह सकीं, जिन्होंने उनके शुरुआती करियर में उनकी मैनेजर के तौर पर काम किया और फिल्मों में हेमा के ऐतिहासिक सफ़र को बनाने में अहम भूमिका निभाई। हेमा ने कहा, “मैं अपनी मां की शुक्रगुजार हूं, वह मेरे साथ खड़ी रहीं। मेरा मानना ​​है कि मांएं अपने बच्चों की ज़िंदगी और करियर में अहम भूमिका निभाती हैं। मेरा परिवार मेरे साथ था, और इसीलिए मैं आगे बढ़ पाई।”

हेमा और धर्मेंद्र की दो बेटियां हैं — ईशा देओल और अहाना देओल। हालांकि, हेमा ने बताया कि ईशा इस इवेंट में नहीं आ सकीं क्योंकि वह एक वायरल इंफेक्शन से जूझ रही थीं। हेमा की कज़िन, एक्टर मधु, इवेंट में मौजूद थीं और उन्होंने इस अनुभवी एक्टर के बारे में प्यार से बात की कि वह अपनी ज़िंदगी के बुरे दौर से कितनी आसानी से निपटती हैं।

मधु ने कहा, “ज़िंदगी में परेशानियां तो हैं, लेकिन हेमा हमेशा बेदाग दिखती हैं, वह बैठकर अपनी दुख भरी कहानियां नहीं सुनातीं। मैंने उनसे पूछा कि वह यह कैसे कर लेती हैं और उन्होंने कहा, ‘पूरी दुनिया जानना चाहती है कि हेमा मालिनी परेशानियों का सामना कैसे करती हैं, लेकिन मैं उनके आगे नहीं झुकूंगी। हर सुबह मैं मिस्टर कृष्णा से मिलती हूं और उनसे बातें करती हूं और वह उन्हें सुलझा देते हैं।’ मैंने उनसे सीखा है कि परेशानियों से इस उम्मीद के साथ कैसे निपटा जाए कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, और यह कि आज में जीना ज़रूरी है।

हेमा मालिनी के साथ काम करने वालों ने उनके सफ़र पर अपनी राय दी

हेमा मालिनी के साथ काम कर चुके कई फ़िल्ममेकर, को-स्टार और टेक्नीशियन उनके सफ़र को सेलिब्रेट करने के लिए इवेंट में मौजूद थे। जाने-माने फ़िल्ममेकर रमेश सिप्पी ने याद करते हुए कहा, “काम के मामले में हमारा तालमेल बहुत अच्छा रहा है। वह सब कुछ समझती हैं और उनकी याददाश्त बहुत अच्छी है, जिस तरह से वह अपने डायलॉग याद रखती हैं, वह कमाल का है। मुझे याद है कि वह सीता और गीता में डबल रोल करने के आइडिया पर तुरंत तैयार हो गईं थीं।

रमेश ने हेमा को 1971 की फैमिली ड्रामा अंदाज़, 1973 की कॉमेडी सीता और गीता, और सबसे खास 1975 की एक्शन एपिक शोले जैसी हिट फिल्मों में डायरेक्ट किया है। फिल्ममेकर ने उनके तांगेवाली के आइकॉनिक कैरेक्टर का जिक्र करते हुए कहा, “हमने कुछ फिल्मों में काम किया है लेकिन शोले के 50 साल बाद भी लोग उन्हें बसंती के रूप में प्यार से याद करते हैं।” उनका आखिरी कोलेबोरेशन, रोमांटिक कॉमेडी शिमला मिर्च, सालों की देरी के बाद 2020 में रिलीज़ हुई थी।

मशहूर एक्टर पूनम ढिल्लों, जिन्होंने अंबरीश संगल की 1981 की क्राइम ड्रामा फिल्म दर्द में हेमा मालिनी के साथ स्क्रीन शेयर किया था, ने उन्हें फिल्म इंडस्ट्री की “गर्व” बताया, और एक्टिंग के प्रति उनके डेडिकेशन की तारीफ़ की और एक पॉलिटिशियन के तौर पर उनके योगदान का भी ज़िक्र किया। हेमा 2000 के दशक की शुरुआत में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुईं, और 2014 से मथुरा, उत्तर प्रदेश से मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट के तौर पर काम कर रही हैं।

इस इवेंट में हेमा के दूसरे को-स्टार्स, उनकी 200+ फ़िल्मों में से, फ़िल्ममेकर राकेश रोशन, एक्टर से पॉलिटिशियन बने शत्रुघ्न सिन्हा, मशहूर एक्टर जीतेंद्र, एक्टर और सिप्पी की पत्नी किरण जुनेजा वगैरह मौजूद थे।

सिंगर्स ने भी हेमा मालिनी को श्रद्धांजलि

कविता कृष्णमूर्ति ने याद किया कि उन्होंने 1988 में अरुणा राजे की फिल्म रिहाई में हेमा मालिनी का गाना “दिल्ली में मेरा दिल ना लगा” गाया था, लेकिन उनका और एक्टर का रिश्ता बहुत पुराना है। सिंगर ने कहा, “मैंने हेमा जी को तब से देखा है जब मैं तीन साल की थी। हम दिल्ली में साथ-साथ बड़े हुए हैं।4

वह मेरी बहन की करीबी दोस्त थीं। वे साथ में भरतनाट्यम क्लास जाती थीं। फिर वह एक बड़ी स्टार बन गईं, मैंने उनका करियर ऊपर जाते देखा है। मेरे और मेरे परिवार के साथ उनका रिश्ता नहीं बदला है।” शाम को कविता, सुदेश भोसले, सुरेश वाडकर, पद्मिनी कोल्हापुरी, शब्बीर कुमार, अनु मलिक, अनूप जलोटा, विजेता पंडित और पूर्णिमा श्रेष्ठ ने हेमा के कुछ लोकप्रिय गीतों को फिर से प्रस्तुत किया, जिसमें बीआर चोपड़ा की 2003 की कल्ट पारिवारिक ड्रामा बागबान से “मेरी मखना मेरी सोनिये” और “होरी खेले रघुवीरा” और नरेश कुमार की गोरा और काला (1972) से “एक ना एक दिन ये कहानी बनेगी” शामिल हैं।