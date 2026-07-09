Emraan Hashmi Sad Song: 19 साल बाद भी नहीं उतरा इमरान हाशमी के इस सुपरहिट सैड सॉन्ग का खुमार

Emraan Hashmi Sad Song: इमरान हाशमी को लंबे समय से बॉलीवुड के सबसे आइकॉनिक स्टार्स में से एक माना जाता है, खासकर जब बात दिल को छू लेने वाले रोमांटिक और हार्टब्रेक गानों की हो। भले ही बॉक्स ऑफिस पर उनका सफर उतार-चढ़ाव भरा रहा हो, लेकिन उनके गानों की लोकप्रियता आज भी बरकरार है।

आज भी कई फैंस का मानना ​​है कि 2000 के दशक के किसी भी एक्टर ने इमरान जितने यादगार इमोशनल गाने नहीं दिए हैं। ऐसा ही एक सदाबहार क्लासिक गाना है 2007 की फिल्म ‘आवारापन’ का “तो फिर आओ”। यह गाना रिलीज़ के लगभग दो दशक बाद भी सुनने वालों के दिलों में बसा हुआ है।

एक ऐसा गाना जिसने फिल्म से भी ज़्यादा लोकप्रियता हासिल की

हालांकि मोहित सूरी की डायरेक्ट की गई फिल्म ‘आवारापन’ बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन इसका म्यूज़िक तुरंत ही सुपरहिट हो गया। सभी गानों में से “तो फिर आओ” एक सदाबहार हार्टब्रेक एंथम के तौर पर उभरा और आज भी इमरान हाशमी के सबसे पसंदीदा गानों में से एक है।

फिल्म को आखिरकार ‘कल्ट स्टेटस’ मिला, जिसका मुख्य कारण इसका यादगार म्यूज़िक था; दर्शक रिलीज़ के सालों बाद भी इसके गानों को सुनते रहते हैं।

इस क्लासिक गाने के पीछे की क्रिएटिव टीम

इस इमोशनल गाने को पाकिस्तानी सिंगर मुस्तफा ज़ाहिद ने बहुत खूबसूरती से गाया था, जिनकी दिल को छू लेने वाली आवाज़ इस गाने की सबसे बड़ी खूबियों में से एक बनी। इसके बोल सईद कादरी ने लिखे थे, जबकि मशहूर कंपोज़र प्रीतम ने इसकी यादगार धुन तैयार की, जिसने इस गाने को हमेशा के लिए लोगों का पसंदीदा बना दिया।

दिल को छू लेने वाले बोल, दमदार आवाज़ और इमरान हाशमी की स्क्रीन प्रेज़ेंस के मेल ने “तो फिर आओ” को बॉलीवुड के सबसे यादगार रोमांटिक गानों में से एक बना दिया।

‘आवारापन 2’ जल्द ही आ रही है

इमरान हाशमी एक बार फिर ‘आवारापन 2’ की घोषणा के साथ चर्चा में हैं। मेकर्स ने फिल्म का टीज़र और पहला गाना पहले ही जारी कर दिया है, जिससे फैंस में इस पसंदीदा फ्रेंचाइज़ी को फिर से देखने का उत्साह बढ़ गया है।

इस बहुप्रतीक्षित सीक्वल के 14 अगस्त, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने की उम्मीद है, जो इमरान हाशमी की उनकी सबसे पसंदीदा फिल्मों में से एक की दुनिया में वापसी का प्रतीक होगा।