Top Religious Movies: इन 5 धार्मिक फिल्मों ने मचाया तहलका! किसी ने कमाए करोड़ों तो किसी की IMDb रेटिंग निकली धांसू

Top Religious Movies: भगवान की भक्ति पर बनी 5 फिल्मों ने दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ी. ‘जय संतोषी मां’ से ‘हनुमान अंश’ तक जानिए इन फिल्मों की IMDb रेटिंग और बॉक्स ऑफिस कमाई.

Top Religious Movies: हिंदी सिनेमा में धार्मिक और पौराणिक कथाओं पर फिल्मों का इतिहास काफी पुराना है. भगवान राम, माता वैष्णों देवी, संतोषी मां और हनुमान से जुड़ी कहानियों ने पर्दे पर दर्शकों की आस्था के साथ-साथ मनोरंजन भी किया है. 40 के दशक से शुरू हुआ यह सिलसिला आज भी जारी है. आइए जानते हैं ऐसी फिल्मों के बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन और IMDb रेटिंग के बारे में.

संपूर्ण रामायण

रामानंद सागर की लोकप्रिय टीवी सीरीज रामायण से पहले 1961 में निर्देशक बाबूभाई मिस्त्री ने संपूर्ण रामायण बनाई थी. फिल्म में भगवान राम के जन्म से लेकर लव-कुश तक की कथा दिखाई गई थी. महिपाल, अनीता गुहा और सुलोचना लाटकर जैसे कलाकार इसका हिस्सा थे. फिल्म को IMDb पर 7.8 रेटिंग मिली. यह बॉक्स ऑफिस पर हिट रही, हालांकि इसके बजट और कमाई के सटीक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं.

जय संतोषी मां

1975 में रिलीज हुई जय संतोषी मां ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया था. फिल्म में माता संतोषी की भक्ति और उनके व्रत की कथा दिखाई गई. अनीता गुहा ने माता संतोषी की भूमिका निभाई थी. रिपोर्ट्स के अनुसार करीब 25 लाख रुपये में बनी इस फिल्म ने 5 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की थी. IMDb पर इसे 6.6 रेटिंग मिली है.

चार धाम

1997 की फिल्म चार धाम में नरेंद्र कुमार और पूजा घई रावल नजर आए थे. कहानी एक ऐसे व्यक्ति की थी जो परिवार से बिछड़ जाता है और चार धाम यात्रा के दौरान फिर अपनों से मिलता है. करीब 60 लाख रुपये के बजट वाली इस फिल्म की कमाई लगभग 22 लाख रुपये रही और इसे डिजास्टर माना गया. हालांकि IMDb पर इसकी 8.9 रेटिंग है.

मां वैष्णों देवी

1994 में आई मां वैष्णों देवी की कहानी निःसंतान दंपती और माता के नवमी व्रत के इर्द-गिर्द घूमती है. फिल्म ने दर्शकों के बीच खास छाप छोड़ी और हर नवमी पर टीवी पर दिखाई जाती रही. बॉक्स ऑफिस पर इसे सुपरहिट बताया गया है. IMDb पर फिल्म की 8.2 रेटिंग है.

हनुमान अंश

इस सूची में नई फिल्म हनुमान अंश भी शामिल है. नीम करोली बाबा पर आधारित इस फिल्म ने रिलीज के तीसरे सप्ताह में बॉक्स ऑफिस पर जोरदार प्रदर्शन किया. 2 करोड़ रुपये के बजट में बनी फिल्म के 120 करोड़ रुपये कमाने का दावा किया गया है. IMDb पर इसे 9.1 रेटिंग मिली है.