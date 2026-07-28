Batwara 1947 Trailer Out: मां को हिंदू-मुस्लिम में मत बांटो! Sunny Deol की हुंकार सुन कांप उठा पाकिस्तान; ट्रेलर देख खड़े हो जाएंगे रोंगटे

Batwara 1947 Trailer Out: सनी देओल की फिल्म बंटवारा का ट्रेलर आखिरकार रिलीज हो ही गया है. आइए जानते हैं कि क्या है ट्रेलर में और फिल्म का निर्माण कौन कर रहा है.

Batwara 1947 Trailer Out: सनी देओल की मचअवेटेड फिल्म बंटवारा 1947 का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और इसके साथ ही लोगों के बीच फिल्म को लेकर उत्साह काफी बढ़ गया है, फिल्म में जबरदस्त एक्शन, भावनात्मक कहानी और देशभक्ति का मजबूत रंग देखने को मिल रहा है. स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले 14 अगस्त को रिलीज होने जा रही ये फिल्म साल की सबसे चर्चित बॉलीवुड फिल्मों में शामिल हो गई है.

ट्रेलर सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर इसे लेकर लोगों की शानदार प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है. फिल्म की कहानी भारत के विभाजन के दौर की पीड़ा, संघर्ष और इंसानी रिश्तों को दिखाती है, वहीं सनी देओल का दमदार किरदार इसे और भी खास बना रहा है.

सनी देओल के दमदार किरदार ने जीता ध्यान

फिल्म का ट्रेलर भारत की आजादी के जश्न से शुरू होता है, जहां लोग नए भविष्य की उम्मीद के साथ स्वतंत्रता का स्वागत करते नजर आते हैं. लेकिन कुछ ही समय बाद कहानी का रुख बदल जाता है और देश के विभाजन की भयावह तस्वीर सामने आने लगती है.

सांप्रदायिक हिंसा और डर के माहौल में कई परिवारों को अपना घर छोड़कर सुरक्षित जगहों की तलाश करनी पड़ती है. इसी मुश्किल समय में सनी देओल का किरदार अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है और अपने लोगों की रक्षा के लिए संघर्ष करता है.

सनी देओल अपनी पहचान वाले एक्शन अंदाज में नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बार उनके किरदार में भावनाओं की गहराई भी दिखाई दे रही है. उनके दमदार डायलॉग्स, मजबूत स्क्रीन प्रेजेंस और जबरदस्त एक्शन सीन्स ट्रेलर की सबसे बड़ी खासियत बनकर सामने आए हैं.

यहां देखें ट्रेलर- https://youtu.be/oRsAMzfvVGk?si=QiBFW3o8vvwmjMFU

30 साल बाद फिर साथ आए सनी देओल और राजकुमार संतोषी

बंटवारा 1947 की सबसे बड़ी खासियतों में से एक है सनी देओल और निर्देशक राजकुमार संतोषी की लंबे समय बाद वापसी. दोनों की जोड़ी पहले भी बॉलीवुड को कई यादगार फिल्में दे चुकी है.

सनी देओल और राजकुमार संतोषी ने इससे पहले घायल (1990), दामिनी (1993) और घातक (1996) जैसी सुपरहिट फिल्मों में साथ काम किया था. करीब तीन दशक बाद दोनों एक बार फिर साथ आए हैं, जिससे फिल्म को लेकर दर्शकों की उम्मीदें और बढ़ गई हैं.

बंटवारा 1947 की स्टारकास्ट

फिल्म में सनी देओल के अलावा कई शानदार कलाकार नजर आएंगे. इसमें प्रीति जिंटा, शबाना आजमी, अली फजल, अभिमन्यु सिंह और करण देओल अहम भूमिकाओं में दिखाई देंगे. फिल्म का निर्माण आमिर खान कर रहे हैं, जिससे इस प्रोजेक्ट को लेकर इंडस्ट्री में भी काफी चर्चा बनी हुई है.

क्यों चर्चा में है बाटवारा 1947?

मजबूत कहानी, शानदार कलाकारों की मौजूदगी और सनी देओल के दमदार अवतार की वजह से बाटवारा 1947 रिलीज से पहले ही सुर्खियों में है. स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रिलीज होने वाली ये फिल्म लोगों को एक्शन के साथ-साथ भावनात्मक सफर पर ले जाने का वादा करती है.

ट्रेलर को देखकर लग रहा है कि फिल्म में देशभक्ति, संघर्ष और इंसानी रिश्तों का बेहतरीन मेल देखने को मिलेगा. अब सभी की नजरें 14 अगस्त पर हैं, जब ये फिल्म सिनेमाघरों में दस्तक देगी.