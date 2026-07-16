Akanksha Chamola ने Love Life को लेकर किया चौंकाने वाला खुलासा, जवाब सुन खुद भी शरमा गईं

Akanksha Chamola ने लॉक अप 2 में एक बार फिर अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में खुलकर बात करके सबका ध्यान खींचा है। रैपिड-फायर राउंड के दौरान, उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने कभी एक ही दिन में दो लोगों को किस किया है।

Akanksha Chamola: टेलीविज़न एक्ट्रेस आकांक्षा चमोला नेटफ्लिक्स के रियलिटी शो लॉक अप 2 में अपनी बेबाक और बिंदास पर्सनैलिटी से सबका ध्यान खींच रही हैं। अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में खुलकर बात करने के लिए जानी जाने वाली एक्ट्रेस एक मज़ेदार रैपिड-फायर सेगमेंट के दौरान एक हैरान करने वाला कन्फेशन करने के बाद एक बार फिर चर्चा का केंद्र बन गई हैं।

आकांक्षा के ईमानदार जवाब ने कंटेस्टेंट्स को हैरान कर दिया

लेटेस्ट एपिसोड में साथी कंटेस्टेंट पामेला सेरेना ने एक रैपिड-फायर राउंड होस्ट किया और आकांक्षा से एक अनएक्सपेक्टेड सवाल पूछा: “क्या आपने कभी एक ही दिन में दो लोगों को किस किया है?” बिना किसी हिचकिचाहट के आकांक्षा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया “हाँ… असल में, मैंने एक ही दिन में दो से ज़्यादा लोगों को किस किया है।”

उनके इस साफ़ जवाब से घर में तुरंत हंसी और तालियां बजने लगीं, जबकि आकांक्षा खुद भी शर्मिंदा दिखीं क्योंकि दूसरे कंटेस्टेंट्स ने उनके कन्फेशन पर रिएक्ट किया।

पामेला सेरेना के साथ केमिस्ट्री

आकांक्षा शो में खुलकर बात करने के लिए पहले से ही सुर्खियों में हैं। पामेला सेरेना के साथ उनका दोस्ताना और मज़ेदार रिश्ता लॉक अप 2 में सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाले डायनामिक्स में से एक बन गया है।

पिछले एपिसोड में आकांक्षा ने मज़ाक में पामेला के साथ रोमांटिक डेट पर जाने की इच्छा जताई थी। उन्होंने अक्सर हल्के-फुल्के अंदाज़ में पामेला को अपनी “गर्लफ्रेंड” कहा है और मज़ाक में उनसे लव बाइट भी मांगा है ये पल सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो गए हैं।

शादी के बारे में भी खुलकर बात की

एक्ट्रेस ने एक्टर गौरव खन्ना के साथ अपनी मुश्किलों भरी शादी के बारे में भी खुलकर बात की है। एक बातचीत के दौरान उसने मज़ाकिया अंदाज़ में पामेला को अपनी “गर्लफ्रेंड” के तौर पर उनसे मिलवाया जिससे सब लोग इस अचानक हुई बातचीत से हैरान रह गए।

आकांक्षा ने बताया है कि उनकी नौ साल की शादी तलाक के करीब है और उन्होंने कहा है कि उनका दोबारा शादी करने का कोई प्लान नहीं है। एक्ट्रेस के मुताबिक वह तलाक के बाद सिंगल रहना चाहती हैं और अपनी ज़िंदगी के अगले चैप्टर पर फोकस करना चाहती हैं।

अपनी बोल्ड राय, सच्ची बातों और एंटरटेनिंग मौजूदगी के साथ आकांक्षा चमोला लॉक अप 2 में सबसे ज़्यादा चर्चित कंटेस्टेंट में से एक बनी हुई हैं और हर नए एपिसोड के साथ दर्शकों को बांधे रखती हैं।