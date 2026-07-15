Aanchal G Singh Married : बिना शोर-शराबे के शादी के बंधन में बंधीं ये एक्ट्रेस, गुरुद्वारे से सामने आईं खूबसूरत तस्वीरें

Aanchal G Singh Married : एक्ट्रेस आंचल जी. सिंह ने अपने लॉन्गटाइम बॉयफ्रेंड से एक प्राइवेट और छोटी सी शादी करके अपनी ज़िंदगी में ऑफिशियली एक नया चैप्टर शुरू किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दूल्हा एक बिज़नेसमैन है, हालांकि कपल ने अभी के लिए उसकी पहचान पब्लिक की नज़रों से दूर रखने का फैसला किया है।
स्पॉटलाइट से दूर एक सिंपल शादी
एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर दिल को छू लेने वाली तस्वीरों की एक सीरीज़ शेयर करके फैंस को सरप्राइज दिया। एक फोटो में, आंचल अपने पार्टनर के साथ एक गुरुद्वारे के अंदर खड़ी दिख रही हैं, उन्होंने एक शानदार लाल ट्रेडिशनल आउटफिट पहना हुआ है और उनका सिर दुपट्टे से ढका हुआ है जबकि दूल्हा एक क्लासिक कुर्ता-पायजामा पहने हुए दिख रहा है।
दिलचस्प बात यह है कि तस्वीरें पीछे से क्लिक की गई थीं जिससे यह पक्का हो गया कि दूल्हे का चेहरा छिपा रहे। पोस्ट के साथ आंचल ने लिखा “सबसे खूबसूरत शुरुआत भगवान के आशीर्वाद से होती है,” जो उनकी ज़िंदगी में एक नए सफ़र की शुरुआत का इशारा है।
फैंस ने नई शादीशुदा एक्ट्रेस को बधाई दी
आंचल ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक और तस्वीर भी शेयर की जिसमें वह अपने पति का हाथ पकड़े हुए दिख रही हैं, एक बार फिर उनकी पहचान सीक्रेट रखते हुए। पोस्ट ने तुरंत शादी के कयासों को हवा दे दी, फैंस ने कमेंट सेक्शन में बधाई और शुभकामनाओं की बाढ़ ला दी।
रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्ट्रेस के करीबी सूत्रों ने कन्फर्म किया है कि आंचल ने हाल ही में शादी की है और अपनी ज़िंदगी के इस नए फेज़ को एन्जॉय कर रही हैं। हालांकि उन्होंने ऑफिशियली अपने पति को इंट्रोड्यूस नहीं किया है, लेकिन कपल के सेरेमनी को प्राइवेट रखने के फैसले की कई फैंस ने तारीफ़ की है।
अपनी OTT परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती हैं
आंचल जी. सिंह को ‘यह काली काली आंखें’ और ‘अनदेखी’ जैसी पॉपुलर वेब सीरीज़ में अपनी परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है। OTT प्लेटफॉर्म पर उनकी दमदार परफॉर्मेंस ने उन्हें बहुत तारीफ़ दिलाई है और फैंस अब एक और माइलस्टोन का जश्न मना रहे हैं क्योंकि एक्ट्रेस अपनी शादीशुदा ज़िंदगी शुरू कर रही हैं।