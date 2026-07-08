Sourav Ganguly Birthday: 54 के हुए सौरव गांगुली! वो कप्तान जिसने टीम इंडिया को बनाया दुनिया की सबसे बेखौफ टीम

Sourav Ganguly Birthday: आज भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली का जन्मदिन है। देश भर के क्रिकेट प्रशंसक उस व्यक्ति को याद कर रहे हैं जिसने भारतीय क्रिकेट की सोच बदल दी। 8 जुलाई 1972 को कोलकाता में जन्मे गांगुली को न केवल भारत के बेहतरीन बाएं हाथ के बल्लेबाजों में से एक माना जाता है, बल्कि उस लीडर के तौर पर भी देखा जाता है जिसने दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीमों का सामना करने में सक्षम एक निडर टीम इंडिया बनाई।

लॉर्ड्स में शानदार डेब्यू

गांगुली ने 1996 में इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स टेस्ट के दौरान अंतरराष्ट्रीय मंच पर शानदार तरीके से अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। अपने डेब्यू मैच में शानदार 131 रन बनाकर, वह अपने पहले ही टेस्ट में लॉर्ड्स में शतक लगाने वाले केवल तीसरे क्रिकेटर बने। इसके बाद उन्होंने ट्रेंट ब्रिज में भी एक और शतक लगाया, जिससे साबित हुआ कि वह महानता हासिल करने के लिए ही बने थे।

वो कप्तान जिन्होंने भारतीय क्रिकेट को फिर से खड़ा किया

2000 के मैच-फिक्सिंग स्कैंडल के बाद भारतीय क्रिकेट अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा था, तभी गांगुली को कप्तानी सौंपी गई। उन्होंने ड्रेसिंग रूम में भरोसा बहाल किया, खिलाड़ियों में आत्मविश्वास जगाया और एक ऐसी टीम बनाई जो किसी भी चुनौती से पीछे नहीं हटती थी। उनकी कप्तानी में भारत ने एक नया आक्रामक रवैया अपनाया, जिसने देश की क्रिकेट पहचान को बदल दिया।

अगली पीढ़ी के सुपरस्टार्स का समर्थन

गांगुली की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक युवा प्रतिभाओं पर उनका भरोसा था। उन्होंने एमएस धोनी, युवराज सिंह, वीरेंद्र सहवाग, हरभजन सिंह, जहीर खान और आशीष नेहरा जैसे भविष्य के दिग्गजों को निखारने में अहम भूमिका निभाई। इनमें से कई खिलाड़ी आगे चलकर मैच-विनर और भारतीय क्रिकेट के स्तंभ बने।

लॉर्ड्स की बालकनी में यादगार जश्न

भारतीय क्रिकेट में कुछ ही पल ऐसे हैं जो 13 जुलाई 2002 जितने यादगार हैं, जब भारत ने इंग्लैंड को हराकर नेटवेस्ट सीरीज का फाइनल जीता था। गांगुली ने लॉर्ड्स की बालकनी से अपनी शर्ट लहराकर जश्न मनाया – यह एक ऐसा इशारा था जो वैश्विक मंच पर भारत के नए आत्मविश्वास और निडर रवैये का प्रतीक बन गया। भारत को 2003 वर्ल्ड कप फ़ाइनल तक पहुँचाना

गांगुली की कप्तानी में, भारत 2003 ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप के फ़ाइनल में पहुँचा, जिससे विश्व क्रिकेट में देश की एक मज़बूत टीम के तौर पर वापसी हुई। हालाँकि भारत उपविजेता रहा, लेकिन इस टूर्नामेंट ने भविष्य की सफलता की नींव रखी और टीम को दुनिया की बेहतरीन टीमों में शामिल किया।

रिकॉर्ड से भरा करियर

अपने इंटरनेशनल करियर के दौरान, गांगुली ने कई शानदार उपलब्धियाँ हासिल कीं:

113 टेस्ट मैच खेले

311 वनडे इंटरनेशनल मैच खेले

18,500 से ज़्यादा इंटरनेशनल रन बनाए

38 इंटरनेशनल शतक लगाए

7,000 टेस्ट रन पूरे किए

11,000 से ज़्यादा वनडे रन बनाए

भारत के सबसे सफल वनडे कप्तानों में से एक रहे

सम्मान और पहचान

खेलों में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार (1997)

पद्म श्री (2004), भारत का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान

बंग विभूषण (2013), पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान

क्रिकेट के मैदान से परे नेतृत्व

इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद, गांगुली ने 2019 से 2022 तक भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के अध्यक्ष के तौर पर खेल की सेवा जारी रखी। उनके कार्यकाल के दौरान, भारतीय क्रिकेट में कई अहम सुधार हुए, जिसमें घरेलू क्रिकेट को मज़बूत करने और खेल के पूरे ढांचे को बेहतर बनाने पर ज़्यादा ज़ोर दिया गया।

बड़े पर्दे पर गांगुली का किरदार निभाएंगे राजकुमार राव

सौरव गांगुली का प्रेरणादायक सफ़र अब आने वाली हिंदी बायोपिक ‘दादा – द सौरव गांगुली स्टोरी’ के ज़रिए सिनेमा दर्शकों तक पहुँचने वाला है। इस फ़िल्म में राजकुमार राव मुख्य भूमिका में हैं और इसका निर्देशन विक्रमादित्य मोटवाने कर रहे हैं। लव रंजन और अंकुर गर्ग द्वारा प्रोड्यूस की जा रही इस फ़िल्म की शूटिंग इस साल की शुरुआत में कोलकाता के मशहूर ईडन गार्डन्स और कई अन्य जगहों पर शुरू हुई थी।

अपने इंटरनेशनल डेब्यू के तीन दशक से भी ज़्यादा समय बाद, सौरव गांगुली आज भी क्रिकेटरों और फ़ैन्स की कई पीढ़ियों को प्रेरित कर रहे हैं। उनकी विरासत सिर्फ़ रिकॉर्ड के बारे में नहीं है। यह भारतीय क्रिकेट के नज़रिए को बदलने और टीम इंडिया को दुनिया में कहीं भी आत्मविश्वास के साथ मुक़ाबला करना सिखाने के बारे में है।