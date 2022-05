आचार्य फिल्म में सोनू सूद की एंट्री पर फैंस ने सिनेमाघर में उड़ाए नोट

आज समाज डिजिटल, मुंबई:

बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद कोरोना के दौरान गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के सिलसिला शुरू करने के बाद अभिनेता सोनू सूद के प्रति जो दीवानगी दिखी वो थमने का नाम नहीं ले रही है। सोनू सूद को परदे पर देखते ही उनके फैंस का उत्साह कई गुना बढ़ गया। इससे जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है जो कि काफी तेजी से वायरल हो रहा है।

Thank you so much to my lovely fans who I proudly call my family for doing this for me. I don't deserve this kind of love, but your kindness keeps me going to do better.

Humbled 🙏

Love you all ❣️ pic.twitter.com/Pp4B2Rk82J

— sonu sood (@SonuSood) April 30, 2022