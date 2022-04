अक्षय कुमार ने शुरू की ‘सूरराई पोट्रु’ के हिंदी रीमेक की शूटिंग, सूर्या शिवकुमार-अक्षय कुमार का ट्वीट

आज समाज डिजिटल, मुंबई :

सोमवार को एक्टर सूर्या शिवकुमार ने ट्विटर के जरिए आपने फैंस का आशीर्वाद और समर्थन मांगा, क्योंकि वह आपने हिट फिल्म ‘सूररई पोट्रु’ का रीमेक शुरू हो गया था। एक्टर सूर्या शिवकुमार का होम प्रोडक्शन 2डी एंटरटेनमनेट इस प्रोजेक्ट को बैंकरोल करेगा और इसमें बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार मेन रोल में देखेंगे।

शेयर की तस्वीरें

सूर्या शिवकुमार ने अक्षय के साथ अपनी तस्वीरें ट्वीट पर शेयर की है और लिखा है कि “A new begining… need all your love and blessings!!” (“एक नई शुरुआत…आप सभी के प्यार और आशीर्वाद की जरूरत है !!”)

अक्षय कुमार ने शेयर की फिल्म शूटिंग

इससे पहले दिन में अक्षय कुमार ने फिल्म के प्रोजेक्ट की शुरुआत की भी घोषणा की थी और अपने ट्विटर पेज पर लिखा, “With the auspicious coconut-breaking and a small prayer in our heart, we begin the filming of our yet untitled film which is about dreams and the power of it In case you’ll have any title suggestions, do share and of course your best wishes ” (“शुभ नारियल तोड़ने और हमारे दिल में एक छोटी सी प्रार्थना के साथ, हम अपनी अभी तक बिना शीर्षक वाली फिल्म का फिल्मांकन शुरू करते हैं जो सपनों और उसकी शक्ति के बारे में है यदि आपके पास कोई शीर्षक सुझाव है, तो साझा करें और निश्चित रूप से अपना सर्वश्रेष्ठ शुभकामनाएं”)

With the auspicious coconut-breaking and a small prayer in our heart, we begin the filming of our yet untitled film which is about dreams and the power of it 💫 In case you’ll have any title suggestions, do share and of course your best wishes 🙏🏻 pic.twitter.com/nSUmWXbWlK — Akshay Kumar (@akshaykumar) April 25, 2022

सूर्या शिवकुमार को आखिरी बार निर्देशक पांडिराज की इथरक्कुम थुनिंधवन में देखा गया था। और वह निर्देशक वेत्रिमारन की अगली वादीवासल में मेन रोल निभाने की तैयारी कर रहे हैं, जो तमिलनाडु के सांडों को वश में करने की परंपरा पर आधारित है।

