आज समाज डिजिटल, Bollywood News: इन दिनों कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) और विक्की कौशल (Vicky Kaushal) न्यूयॉर्क में छुट्टियां मना रहे हैं। ये दोनों साथ में मैनहट्टन में क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे है। दोनों ने आपने एक फैन के साथ सेल्फी भी क्लिक की और ये सेल्फी सोशल मीडिया पर लोगो का दिल जीत रही है।

इंस्टाग्राम पर शेयर की कैटरीना कैफ की तस्वीर

कैटरीना कैफ और विक्की कौशल के साथ एक फैन ने आपने इंस्टाग्राम पर तस्वीरें शेयर की है तस्वीर में वह कैटरीना कैफ और विक्की कौशल के बिच में खड़ा है और विक्की कौशल ने सेल्फी क्लिक की है।

मैनहट्टन में आउटिंग के दौरान कैटरीना एक प्रिंटेड व्हाइट आउटफिट में मैचिंग कार्डिगन ने नजर आ रही थी वही विक्की कौशल प्रिंटेड शर्ट, सनग्लासेस और कैप के साथ नजर आए। दोनों ही अपने अपने लुक में बेहद सूंदर नजर आ रहे थे।

दूसरी तस्वीर कैटरीना ने शेयर की है

फैंस ने तस्वीर देख कर प्यारे कमेंट शेयर करने शुरू कर दिए है। एक यूजर ने लिखा कि “With Rani herself” (खुद रानी के साथ) वही एक और यूजर ने लिखा कि “Meet you both Kamali”(आप दोनों कमली से मिलें) साथ ही और फैंस को दोनों को साथ में देख कर ख़ुशी हुए और कहा “Wishing you all the best in life” (जीवन में बधाई दी)। “Riduy Sharma with Sheela and Sheela’s husband”(शीला और शीला के पति के साथ रिदूय शर्मा)और “You are a very lucky man” (आप बहुत भाग्यशाली आदमी हैं)।

टाइगर 3 की अभिनेत्री ने तस्वीर शेयर की

कैटरीना और विक्की ने प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) के न्यूयॉर्क सोना रेस्तरां (New York Sona Restaurant) में विजिट किया। टाइगर 3 की अभिनेत्री ने अपनी इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर की और लिखा “Home away from home – @sonanewyork. Loved the vibe – @priyankachopra as always everything you do is amazing.” (घर से दूर घर – @sonanewyork। वाइब पसंद आया – @priyankachopra हमेशा की तरह आप जो कुछ भी करते हैं वह सूंदर है।)

ये भी पढ़ें : आमिर खान की फिल्म ‘लाल सिंह चड्ढा’ का ‘मैं की करां ?’ सांग रिलीज

ये भी पढ़ें : फिल्म ‘पृथ्वीराज’ का ट्रेलर रिलीज, फिल्म में पृथ्वीराज की वीरता दिखाई देगी

ये भी पढ़ें : शॉर्ट फिल्म ‘घोस्ट स्टार’ का फर्स्ट लुक हुआ जारी, इस फिल्म में गिटारिस्ट की कहानी है

ये भी पढ़ें : ‘इंडियन पुलिस फोर्स’ में शिल्पा शेट्टी की एंट्री

Connect With Us: Twitter Facebook