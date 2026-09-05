Teachers Day 2026 Wishes: शिक्षक दिवस पर टीचर्स को भेजें ये खास व्हाट्सएप मैसेज, ग्रीटिंग्स और कोट्स

Happy Teachers Day 2026: भारत में हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यह दिन महान शिक्षाविद् और भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर शिक्षकों के सम्मान में मनाया जाता है। इस मौके पर छात्र अपने शिक्षकों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं।

Teachers Day Wishes 2026: शिक्षक दिवस हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिन भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर शिक्षकों के सम्मान में मनाया जाता है। शिक्षक दिवस विद्यार्थियों के लिए अपने शिक्षकों के प्रति सम्मान और आभार व्यक्त करने का खास अवसर होता है। शिक्षक का रिश्ता सिर्फ कक्षा और किताबों तक सीमित नहीं होता। एक शिक्षक विद्यार्थियों को विषय का ज्ञान देने के साथ-साथ अनुशासन, मेहनत, आत्मविश्वास और जीवन में सही फैसले लेने की सीख भी देता है। यही वजह है कि शिक्षक दिवस पर छात्र अपने गुरुजनों को शुभकामना संदेश, ग्रीटिंग्स, कोट्स और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए धन्यवाद देते हैं। अगर आप भी अपने टीचर्स, गुरु या मेंटर को खास दिन पर कुछ खास कहना चाहते हैं, तो यहां दिए गए व्हाट्सएप मैसेज, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर शेयर किए जा सकते हैं।

Teachers Day पर भेजें ये खूबसूरत व्हाट्सएप मैसेज

“आपने हमें सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं दिया, बल्कि जिंदगी को समझने और हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की सीख दी। आपके मार्गदर्शन और विश्वास के लिए दिल से धन्यवाद। आपको शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।”

“एक शिक्षक की दी हुई सीख का असर पूरी जिंदगी रहता है। आपने हमारे सपनों को दिशा दी और हमें खुद पर विश्वास करना सिखाया। आपके योगदान के लिए हमेशा आभारी रहेंगे। Happy Teachers’ Day!”

“गुरु वह है जो ज्ञान के साथ संस्कार भी देता है और सफलता के साथ सही रास्ते पर चलना सिखाता है। मेरे जीवन के सभी सम्माननीय शिक्षकों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।”

“आपकी डांट में हमारी भलाई, आपकी सीख में हमारा भविष्य और आपके मार्गदर्शन में हमारी सफलता छिपी है। हमें बेहतर इंसान बनाने के लिए आपका धन्यवाद। शिक्षक दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएं।”

“आप हमारे लिए सिर्फ शिक्षक नहीं, बल्कि एक ऐसे मार्गदर्शक हैं जिन्होंने मुश्किल समय में सही रास्ता दिखाया। आपकी हर सीख हमेशा हमारे साथ रहेगी। आपको शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई।”

दिल छू लेने वाली Teachers Day ग्रीटिंग्स

“एक दीपक की तरह शिक्षक खुद ज्ञान से प्रकाशित होकर दूसरों के जीवन को रोशन करते हैं। ऐसे सभी शिक्षकों को मेरा सादर नमन। शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।”

“हमारी सफलता के पीछे हमारी मेहनत के साथ उन शिक्षकों का मार्गदर्शन भी होता है, जिन्होंने हमें सही दिशा दिखाई। मेरे सभी गुरुजनों को शिक्षक दिवस पर कोटि-कोटि नमन।”

“आपने हमें केवल परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए नहीं, बल्कि जीवन की परीक्षा में सफल होने के लिए तैयार किया। आपकी हर सीख हमारे लिए अनमोल है। Happy Teachers’ Day!”

“जिंदगी में कई लोग मिलते हैं, लेकिन कुछ लोग हमारी जिंदगी की दिशा बदल देते हैं। हमारे शिक्षक उन्हीं खास लोगों में शामिल हैं। शिक्षक दिवस पर आपको दिल से धन्यवाद और शुभकामनाएं।”

“ज्ञान, संस्कार और आत्मविश्वास देने वाले सभी गुरुजनों को शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई। आपका मार्गदर्शन हमेशा हमारी ताकत बना रहे।”

व्हाट्सएप स्टेटस के लिए छोट-छोटे मैसेज

“आपकी सीख हमारे जीवन की सबसे अनमोल पूंजी है। शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।”

“सही राह दिखाने वाले सभी गुरुजनों को सादर नमन। Happy Teachers’ Day!”

“आपने हमें पढ़ाया ही नहीं, बल्कि जिंदगी जीना भी सिखाया। शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं।”

“एक अच्छे शिक्षक की सीख जिंदगीभर साथ रहती है। आपको शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई।”

“ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाले सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस पर नमन।”

टीचर्स डे पर अपने गुरु को कैसे कहें Thank You?

शिक्षक दिवस पर केवल एक शुभकामना संदेश भेजने के बजाय अपने शिक्षक को यह बताना भी खास हो सकता है कि उनकी कौन-सी सीख आज भी आपके जीवन में काम आती है। WhatsApp पर एक छोटा-सा व्यक्तिगत संदेश, पुराने शिक्षक के साथ एक यादगार तस्वीर या सोशल मीडिया पर उनके लिए धन्यवाद पोस्ट इस दिन को और खास बना सकता है। स्कूल के शिक्षक हों, कॉलेज के प्रोफेसर हों या करियर में मार्गदर्शन देने वाले हर शिक्षक का योगदान अलग होता है। इसलिए इस Teachers Day पर अपने गुरु को याद करें और उन्हें बताएं कि उनकी मेहनत और मार्गदर्शन ने आपके जीवन को किस तरह प्रभावित किया। यह दिन सिर्फ बधाई देने का दिन नहीं, बल्कि उन लोगों के प्रति आभार व्यक्त करने का अवसर है, जिन्होंने हमें ज्ञान के साथ जीवन की सही दिशा दिखाई।