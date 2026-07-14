IOCL Jobs: IOCL में निकली बंपर भर्ती, बिना परीक्षा-इंटरव्यू होगा चयन, 1450 पदों के लिए आवेदन शुरू

जॉब की तलाश कर रहे युवाओं के लिए IOCL ने पानीपत रिफाइनरी में बंपर भर्ती निकाली है. 10वीं, 12वीं, डिग्री या डिप्लोमा होल्डर इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं. सभी भर्तियां अप्रेंटिस पदों के लिए निकाली गई हैं.

IOCL Jobs: जॉब की तलाश कर रहे 10वीं, 12वीं, आईटीआई, डिग्री या डिप्लोमा होल्डर के लिए बड़ी खुशखबरी है. IOCL ने पानीपत रिफाइनरी में अप्रेंटिस के पदों के लिए 1450 भर्तियां निकाली हैं. इन पदों के लिए 14 जुलाई से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है. आवेदक IOCL की वेबसाइट पर जाकर इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं.

क्या है योग्यता?

इन पदों के लिए 10वीं के साथ आईटीआई/ 12वीं/ बीए/बीएसी/बीकॉम/ संबंधित क्षेत्र में डिप्लोमा होल्डर आवेदन कर सकते हैं. आवेदक की उम्र 18 साल से कम या 24 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. उम्र की गणना 31 जुलाई 2026 को ध्यान में रखकर की जाएगी. रिजर्वेशन वाले आवेदकों को उम्र में नियमानुसार छूट मिलेगी.

आवेदन कैसे करें?

योग्यता से जुड़ी शर्तें पूरी करने वाले आवेदक 14 जुलाई, 2026 से 12 अगस्त, 2026 के बीच IOCL की वेबसाइट www.iocl.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने के लिए आवेदक का NAPS/NATS पोर्टल पर इनरोल होना जरूरी है.

बिना परीक्षा होगा चयन

इन पदों पर भर्ती के लिए न तो कोई परीक्षा ली जाएगी और न ही इंटरव्यू होगा. उम्मीदवारों को शैक्षिक योग्यता के आधार पर शॉर्टलिस्ट कर डॉक्युमेंट वेरिफिकेशन के लिए आमंत्रित किया जाएगा. इस प्रक्रिया में सफल उम्मीदवारों की रिक्त पदों पर नियुक्ति की जाएगी.

अहम तिथियां

ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तिथि – 14 जुलाई, 2026

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि – 12 अगस्त, 2026

शॉर्टलिस्ट उम्मीदवारों की मेरिट लिस्ट आने की तिथि – 20 अगस्त, 2026

दस्तावेजों के सत्यापन की तिथि – 27 अगस्त, 2026 से 3 सितंबर, 2026

ट्रेनिंग की अवधि

चुने गए उम्मीदवारों को उनके पद के आधार पर निर्धारित ट्रेनिंग अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा. कुछ पदों के लिए नियुक्ति की अवधि 12 महीने, जबकि कुछ पदों के लिए 15 महीने है. भर्ती के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए IOCL की वेबसाइट देखें.