HP TET 2026 Schedule: हिमाचल शिक्षा बोर्ड ने जारी किया TET का शेड्यूल, 3 अक्टूबर तक करें आवेदन

HP TET 2026 Schedule: हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने TET 2026 का शेड्यूल जारी कर दिया है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अभ्यर्थी 3 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद 600 रुपये लेट फीस देनी होगी। परीक्षाएं 22 नवंबर से 6 दिसंबर तक आयोजित की जाएंगी।

HP TET 2026 Registration Begins: हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड (HPBOSE) ने नवंबर 2026 में होने वाली टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (TET) का शेड्यूल जारी कर दिया है। बोर्ड की ओर से 11 सितंबर को जारी नोटिफिटेशन के बाद नवंबर TET के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित समय सीमा के भीतर बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.hpbose.org के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। बोर्ड ने आवेदन की अंतिम तारीख 3 अक्टूबर 2026 निर्धारित की है। इसके बाद भी आवेदन का मौका मिलेगा, लेकिन अभ्यर्थियों को 600 रुपये लेट फीस देनी होगी।

अभ्यर्थी 3 अक्टूबर तक करें आवेदन

HPBOSE के अनुसार अभ्यर्थी 3 अक्टूबर तक बिना विलंब शुल्क के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद 4 अक्टूबर से 8 अक्टूबर 2026 तक आवेदन करने वाले उम्मीदवारों से 600 रुपये अतिरिक्त लेट फीस ली जाएगी। फीस की बात करें तो सामान्य वर्ग और संबंधित सामान्य उप-श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 1200 रुपये निर्धारित है। वहीं OBC, SC, ST और दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए शुल्क 700 रुपये है। 600 रुपये की लेट फीस निर्धारित अवधि में आवेदन करने वालों को संबंधित परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त देनी होगी। बोर्ड की TET प्रक्रिया में ऑनलाइन शुल्क भुगतान का प्रावधान है।

आवेदन में गलती सुधारने का भी मौका

अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में भरी गई जानकारी में सुधार का अवसर भी दिया जाएगा। बोर्ड के मुताबिक 9 अक्टूबर से 12 अक्टूबर 2026 तक निर्धारित प्रक्रिया के तहत ऑनलाइन करेक्शन किया जा सकेगा। हालांकि कैटेगरी और सब-कैटेगरी में बदलाव के लिए अलग प्रक्रिया रखी गई है। ऐसे उम्मीदवारों को 15 अक्टूबर 2026 को व्यक्तिगत रूप से HPBOSE कार्यालय, धर्मशाला पहुंचकर आवेदन करना होगा। निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद किसी भी प्रकार के संशोधन पर विचार नहीं किया जाएगा।

परीक्षा से 4 दिन पहले मिलेंगे एडमिट कार्ड

HPBOSE के अनुसार TET के एडमिट कार्ड परीक्षा शुरू होने से चार दिन पहले ऑनलाइन उपलब्ध कराए जाएंगे। उम्मीदवार बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। बोर्ड की पिछली TET प्रक्रिया में भी एडमिट कार्ड ऑनलाइन उपलब्ध कराने का प्रावधान रहा है और उम्मीदवारों को अलग से डाक के जरिए एडमिट कार्ड नहीं भेजा जाता। तकनीकी समस्या या आवेदन से संबंधित किसी जानकारी के लिए अभ्यर्थी बोर्ड की हेल्पलाइन 01892-242192 पर संपर्क कर सकते हैं।

22 नवंबर से शुरू होगी TET की परीक्षा

नवंबर 2026 की HP TET परीक्षा 22 नवंबर से शुरू होकर 6 दिसंबर 2026 तक चलेगी। प्रत्येक परीक्षा की अवधि ढाई घंटे होगी। परीक्षा दो सत्रों में आयोजित की जाएगी। सुबह का सत्र: सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। शाम का सत्र: दोपहर 2:00 बजे से शाम 4:30 बजे तक। बोर्ड ने अलग-अलग विषयों के लिए अलग परीक्षा तिथियां और सत्र निर्धारित किए हैं।