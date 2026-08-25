CTET Exam 2026 Postponed: सीटीईटी परीक्षा स्थगित, 1 सितंबर तक दोबारा कर सकते है आवेदन

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Rajesh
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ऐसे उम्मीदवार जो सीटीईटी परीक्षा में भाग लेने के लिए पहले आवेदन नहीं कर सके थे उनके लिए भी सीबीएसई द्वारा सुविधा दी गई है। आज यानी 25 अगस्त से लेकर 1 सितंबर 2026 तक एप्लीकेशन विंडो ओपन रहेगी।
CTET Exam 2026 Postponed: अभ्यर्थी निर्धारित तिथियों के अंदर ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल साइट ctet.nic.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं।
CTET Exam 2026 Postponed: अभ्यर्थी निर्धारित तिथियों के अंदर ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल साइट ctet.nic.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं।

6 सितंबर को होनी थी परीक्षा
CTET Exam Postponed 2026, (आज समाज), नई दिल्ली: सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में भाग लेने जा रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। सेंट्रल बोर्ड आॅफ सेकेंडरी एजुकेशन की ओर से 6 सितंबर 2026 को होने वाली परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। सीबीएसई द्वारा एग्जाम पोस्टपोन किये जाने की जानकारी आॅफिशियल वेबसाइटctet.nic.in पर नोटिस जारी का दी गई है।

परीक्षा की नई डेट जल्द ही जारी की जाएगी। इसी के साथ एक बार फिर कैंडिडेट्स को अप्लाई करने का मौका मिला है। परीक्षा पोस्टपोन किए जाने के संबंध में नोटिस भी जारी किया गया है।

पहले आवेदन कर चुके हैं तो क्या दोबारा फॉर्म भरने की जरूरत है?

सीटीईटी परीक्षा के लिए कैंडिडेट्स 25 अगस्त 2026 से 1 सितंबर 2026 तक अप्लाई कर सकते हैं। जहां एक तरफ परीक्षा पोस्टपोन किए जाने की खबर से छात्रों को परेशानी हुई। वहीं जो किसी कारणवश अप्लाई नहीं कर पाए थे, उन्हें दोबारा मौका मिला है। ऐसे कैंडिडेट्स जो एक बार आवेदन कर चुके हैं, उन्हें दोबारा अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। उनका पुराना आवेदन ही मान्य होगा।

नई एग्जाम डेट की घोषणा जल्द

सीबीएसई द्वारा जारी नोटिस के मुताबिक नई एग्जाम डेट की घोषणा आवेदन के लिए पोर्टल क्लोज होने के बाद घोषित कर दी जाएगी। एग्जाम के लिए सिटी स्लिप परीक्षा तिथि से 10 से 15 दिन पूर्व एवं एडमिट कार्ड परीक्षा तिथि से 4 दिन पूर्व डाउनलोड के लिए जारी किये जाएंगे।

क्यों स्थगित की गई परीक्षा

परीक्षा स्थगित करने एवं आवेदन का दोबारा मौका दिए जाने का फैसला सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आया है। नोटिस में कहा गया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सिविल अपील नंबर 1385/2025 में रिव्यू पिटीशन (सिविल) डायरी नंबर 53434/2025 पर अपने फैसले में इस बात पर जोर दिया है कि योग्य शिक्षकों को तय टीईटी योग्यता हासिल करने की कानूनी जरूरत को पूरा करने का उचित मौका दिया जाए।

आॅनलाइन कर सकते है आवदेन

ऊपर बताई गई बातों और उम्मीदवारों के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए, यह तय किया गया है कि उन सभी योग्य उम्मीदवारों को एक मौका दिया जाए जो पहले आवेदन करने का मौका नहीं उठा पाए थे। इसके लिए 25 अगस्त 2026 से 01 सितंबर 2026 तक आॅनलाइन आवेदन पोर्टल खोला जा रहा है।

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