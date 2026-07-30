M&M q1 result: खूब बिकीं थार और स्कॉर्पियो, जबरदस्त मुनाफा, जानें कंपनी की तिजोरी कितनी भरी

देश की दिग्गज ऑटो कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा (M&M) ने गुरुवार को अपने तिमाही वित्तीय नतीजे जारी कर दिए। हाई मार्जिन वाले स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल (SUV) की तगड़ी मांग से, मध्यपूर्व में हुए संघर्ष का असर कम होने से कंपनी को अच्छा मुनाफा हुआ।

M&M q1 result: देश की दिग्गज ऑटो कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा (M&M) ने गुरुवार को अपने तिमाही वित्तीय नतीजे जारी कर दिए। हाई मार्जिन वाले स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल (SUV) की तगड़ी मांग से, मध्यपूर्व में हुए संघर्ष का असर कम होने से कंपनी को अच्छा मुनाफा हुआ। जून तिमाही में कंपनी का स्टैंडअलोन प्रॉफिट टैक्स देने के बाद 7% बढ़कर 3,685 करोड़ रुपये रहा। पिछले वित्त विर्ष की समान अवधि में कंपनी को 3,450 करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा हुआ था।

बढ़ानी पड़ी थीं कीमतें

मध्यपूर्व में जारी संघर्ष के बाद लागत में बढ़ोतरी से निपटने के लिए टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल और ह्यूंडई मोटर इंडिया द्वारा कारों की कीमतें बढ़ाने के बाद महिंद्रा ने भी अप्रैल ने अपनी कारों की कीमतें बढ़ाई थीं। हालांकि, कीमतों में बढ़ोतरी का असर महिंद्रा की कारों की मांग पर नहीं पड़ा। महिंद्रा के पोर्टफोलियो में इंट्री लेवल की कारें नहीं हैं, इसके बावजूद कंपनी का तिमाही राजस्व 23% बढ़कर 41,290 करोड़ रुपये रहा।

ट्रैक्टर बिजनेस में जबरदस्त तेजी

महिंद्रा एंड महिंद्रा के कार्यकारी निदेशक और सीईओ राजेश जेजुरिकर ने कहा, ”वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में ऑटो और ट्रैक्टर बिजनेस में जबरदस्त तेजी दर्ज की गई। हमने एसयूवी रेवेन्यू मार्केट शेयर में पिछले तिमाही की तुलना में 50 बेसिस पॉइंट की तेजी हासिल कर ली और एलसीवी वॉल्यूम मार्केट शेयर में 150 बेसिस पॉइंट की तेजी हासिल की।”

शेयर में तेजी देखी गई

दोपहर 1.22 बजे कंपनी का शेयर 1.3% की तेजी के साथ 3,262 रुपये पर कारोबार कर रहा था। सितंबर में जीएसटी में हुई कटौती से ट्रैक्टर की मांग में बढ़ोतरी बरकरार रही। फॉर्म सेगमेंट से कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर 10,947 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल की समान तिमाही में 9,186 करोड़ रुपये था।

ऑटोमेटिव सेक्टर का रेवेन्यू बढ़ा

ऑटोमेटिव सेक्टर का रेवेन्यू 24.38% बढ़कर 31,033.45 करोड़ रुपये रहा, जबकि फॉर्म इक्विपमेंट सेगमेंट का रेवेन्यू 19.16% बढ़कर 10,946.63 करोड़ रुपये रहा। जून तिमाही के दौरान महिंद्रा एंड महिंद्रा के ऑटोमोटिव वॉल्यूम में 23% की बढ़ोतरी हुई और यह 304,421 यूनिट हो गया, जबकि ट्रैक्टर वॉल्यूम 18% बढ़कर 158,041 यूनिट हो गया। तिमाही के दौरान यूटिलिटी व्हीकल की बिक्री 175,000 रही, जो पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 15% ज्यादा है।

कंपनी बढ़ा रही प्रोडक्शन क्षमता

महिंद्रा एंड महिंद्रा EV और नॉन-EV मॉडल के लिए प्रोडक्शन क्षमता बढ़ा रही है। सितंबर 2026 के आखिर तक 60,000 यूनिट प्रति महीने की योजना के मुकाबले, वित्त वर्ष 27 के आखिर तक इसके इंटरनल कंबशन इंजन वाली SUV का प्रोडक्शन 10,000 यूनिट प्रति महीने बढ़कर 70,000 यूनिट प्रति महीने हो जाएगा।