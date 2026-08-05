कारोबारी सत्र के तीसरे दिन बुधवार को शेयर बाजार तेजी के साथ खुला। बंबई स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सेंसेक्स 626 अंकों की तेजी के साथ 79,055.97 पर खुला, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 55 अंक उछलकर 24,606.10 पर खुला।

Stock Market Opening 5 August 2026: कारोबारी सत्र के तीसरे दिन बुधवार को शेयर बाजार तेजी के साथ खुला। बंबई स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सेंसेक्स 626 अंकों की तेजी के साथ 79,055.97 पर खुला, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 55 अंक उछलकर 24,606.10 पर खुला।

बीएसई का सेंसेक्स सुबह 10.54 बजे 316.20 अंकों की तेजी के साथ 78,745.74 पर कारोबार कर रहा था, जबकि एनएसई का निफ्टी 3 अंक उछलकर 24,617.85 पर कारोबार कर रहा था। बीएसई पर 22 कंपनियों के शेयर हरे निशान पर, जबकि महज 8 कंपनियों के शेयर लाल निशान पर कारोबार कर रहे थे।

इन शेयरों में तेजी

बीएसई पर बजाज फाइनेंस, बजाज फिन्सर्व, महिंद्रा एंड महिंद्रा, अडाणी पोर्ट्स, टाटा स्टील, NTPC, SBIN, एशियन पेंट, अल्ट्रासेमको, ट्रेंट, LT, बजाज फाइनेंस, कोटक बैंक, ICICI बैंक, पावरग्रिड, टेक महिंद्रा, इंडिगो, HCLTECH, भारती एयरटेल, इटरनल, HDFC बैंक, इन्फोसिस, सन फार्मा और मारुति के शेयर हरे निशान पर कारोबार कर रहे हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर में सबसे ज्यादा 2.02% की तेजी देखी जा रही है।

इन शेयरों में गिरावट

एक्सिस बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, रिलायंस, ITC, टाइटन, TCS, सन फार्मा के शेयर में गिरावट देखी जा रही है। BEL के शेयर में सबसे ज्यादा 0.69% की गिरावट देखी जा रही है।

ब्रॉडर मार्केट का रुख

Nifty 100 में 0.22%, निफ्टी मिडकैप 100 में 0.34%, जबकि निफ्टी स्मॉलकैप 100 में 0.83% की तेजी देखी जा रही है।

कच्चे तेल की कीमतें बढ़ीं

सोमवार को ब्रेंट क्रूड 0.47% फिसलकर 78.97 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है।

तेजी पर बंद हुआ था बाजार

फ्यूचर्स और ऑप्शंस (F&O) कॉन्ट्रैक्ट्स वाले शेयरों के लिए एक नए ऑक्शन सिस्टम की शुरुआत के बीच कारोबारी सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। बंबई स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सेंसेक्स 210 अंकों की गिरावट के साथ 78,428.95 पर बंद हुआ, वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 159 अंक फिसलकर 24,614,90 पर बंद हुआ।