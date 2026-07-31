दिग्गज टेक कंपनी ह्यूंडई मोटर्स इंडिया के मुनाफे में गिरावट आई है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट साल दर साल आधार पर 35.1% घटकर 888.9 करोड़ रुपये रह गया है।

Hyundai Motors India Q1 Result: दिग्गज टेक कंपनी ह्यूंडई मोटर्स इंडिया के मुनाफे में गिरावट आई है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट साल दर साल आधार पर 35.1% घटकर 888.9 करोड़ रुपये रह गया है। जून तिमाही में कंपनी को ह्यूंडई मोटर इंडिया का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट पिछले साल की समान तिमाही के 1,369 करोड़ रुपये से घटकर 888.6 करोड़ रुपये रह गया है। कंपनी का ऑपरेशन से रेवेन्यू लगभग सपाट रहा। यह साल दर साल आधार पर 0.5% घटकर 16,334.6 करोड़ रुपये रहा।

ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस में कमजोरी

कंपनी के ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस में उल्लेखनीय कमजोरी दर्ज की गई है। EBIDTA 31% घटकर 1,511.7 करोड़ रुपये रहा, जबकि EBIDTA मार्जिन पिछले साल की समान तिमाही के 13.3% से घटकर 9.3% रहा। कमोडिटी और ऑपरेटिंग पर होने वाले खर्चों सहित बढ़ी हुई लागत का मार्जिन पर दबाव पड़ा।

कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट – 888.6 करोड़ रुपये (35.1% की कमी)

ऑपरेशन से रेवेन्यू – 16,334.6 करोड़ रुपये (0.5% की कमी)

EBIDTA – 1,511.7 करोड़ रुपये (31% की कमी)

EBIDTA मार्जिन – 9.3%

डॉमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ – 5%

घरेलू थोक बिक्री – 1,39,374 यूनिट (5.38% की वृद्धि)

एक्सपोर्ट – 38,708 यूनिट (19.6% की कमी)

उत्पादन में अस्थायी रूकावट

ह्यूंडई मोटर इंडिया ने कहा कि उत्पादन में अस्थायी रूकावट की वजह से डॉमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 5% दर्ज किया गया। सप्लायर के एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में आग लगने की वजह से जून में लगभग 13,900 वाहनों का उत्पादन नहीं हो सका। कंपनी ने उम्मीद जताई है कि उत्पादन में आई इस गिरावट को जूलाई-सितंबर तिमाही में रिकवर कर लिया जाएगा।

एक्सपोर्ट पर भी पड़ा असर

इस दौरान एक्सपोर्ट पर भी असर पड़ा, क्योंकि पश्चिम एशिया में चल रहे टकराव की वजह से शिपमेंट प्रभावित हुए। SIAM के डेटा से पता चलता है कि जून तिमाही में ह्यूंडई की घरेलू थोक बिक्री सालाना आधार पर 5.38% बढ़कर 1,39,374 यूनिट हो गई, जबकि एक्सपोर्ट 19.6% घटकर 38,708 यूनिट रह गया।

लॉन्ग टर्म आउटलुक देख रहे निवेशक

मुनाफे में गिरावट के बावजूद, गुरुवार को हुंडई मोटर इंडिया के शेयर 2.38% बढ़कर 2,040.30 रुपये पर बंद हुए। इससे पता चलता है कि निवेशक शायद शॉर्ट-टर्म की दिक्कतों से आगे बढ़कर कंपनी के लॉन्ग-टर्म प्लान और डिमांड आउटलुक पर ध्यान दे रहे हैं।