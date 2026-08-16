ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध के दौरान भारत में एलपीजी गैस की किल्लत से सबक लेते हुए केंद्र ने एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने पहली बार पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की रिफाइनरियों और अपस्ट्रीम कंपनियों के लिए कुकिंग गैस (LPG) के प्रोडक्शन का अधिकतम लक्ष्य तय किया है।

LPG production target: ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध के दौरान भारत में एलपीजी गैस की किल्लत से सबक लेते हुए केंद्र ने एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने पहली बार पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की रिफाइनरियों और अपस्ट्रीम कंपनियों के लिए कुकिंग गैस (LPG) के प्रोडक्शन का अधिकतम लक्ष्य तय किया है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है, ताकि घरेलू सप्लाई का बफर बनाया जा सके।

सप्लाई घटने पर सीमाएं होंगी लागू

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 13 अगस्त को जारी एक आदेश में 21 रिफाइनरियों और अपस्ट्रीम कंपनियों के लिए LPG उत्पादन की अधिकतम सीमा तय की है। इनकी कुल उत्पादन क्षमता 63,810 टन प्रतिदिन तय की गई है। यह 31 मार्च, 2026 को खत्म होने वाले वित्त वर्ष में घरेलू LPG उत्पादन से दोगुने से भी ज्यादा है और देश की रोजाना खपत का लगभग 70% है। जब भी सप्लाई में कमी होगी, प्रोडक्शन की सीमाएं लागू हो जाएंगी।

इंपोर्ट की बड़ी हिस्सेदारी

आदेश के मुताबिक, तय प्रोडक्शन का सबसे बड़ा हिस्सा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की पुरानी रिफाइनरी से आएगा, जिसे हर दिन 18,000 टन तक LPG का उत्पादन करना होगा। 2025-26 वित्त वर्ष में भारत की LPG की खपत 3.32 करोड़ टन रही, जो रोजाना के हिसाब से लगभग 91,000 टन है। इसमें से 1.31 करोड़ टन सालाना घरेलू स्तर पर प्रोड्यूस किया गया, जो रोजाना के हिसाब से लगभग 35,900 टन है। वहीं, बाकी 2.13 करोड़ टन सालाना इम्पोर्ट किया गया, जो रोजाना के हिसाब से 58,400 टन है।

इंपोर्ट बढ़ने से बढ़ेगी मुश्किल

इंपोर्ट की 64% की बड़ी हिस्सेदारी देश के लिए मुश्किल स्थिति पैदा कर सकती है, खासकर तब जब ईरान युद्ध शुरू होने से होर्मुज स्ट्रेट बंद होता है। यह एक संकरा समुद्री रास्ता है, जिसके ज़रिए भारत सऊदी अरब जैसे देशों से अपना 90% तेल उत्पाद इंपोर्ट करता है।

पीएनजी को दिया बढ़ावा

सप्लाई पर असर पड़ने की वजह से सरकार ने मार्च में रिफाइनरियों को निर्देश दिया कि वे पेट्रोकेमिकल बनाने में इस्तेमाल होने वाले रॉ-मटीरियल का इस्तेमाल LPG का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए करें। शुरुआत में इंडस्ट्रियल और कमर्शियल ग्राहकों को बिक्री रोक दी गई थी और बाद में इसे धीरे-धीरे फिर से शुरू किया गया। घरेलू ग्राहकों के लिए रिफिल बुक करने के समय के अंतर को बढ़ा दिया गया और उन्हें पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया, क्योंकि युद्ध के कारण इसकी सप्लाई पर उतना बुरा असर नहीं पड़ा था।

55 हजार तक बढ़ाया प्रॉडक्शन

संकट के चरम पर घरेलू प्रॉडक्शन को बढ़ाकर लगभग 55,000 टन प्रतिदिन कर दिया गया था, लेकिन जून के मध्य से सप्लाई में सुधार होने के बाद, रिफाइनरियों को प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए दिए गए इमरजेंसी आदेशों को धीरे-धीरे वापस ले लिया गया।