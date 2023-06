Delhi Weather: दिल्ली-एनसीआर में बारिश से पारा गिरा, गर्मी से मिली राहत

Aaj Samaj (आज समाज), Delhi Weather, नई दिल्ली: दिल्ली- एनसीआर के कई हिस्सों में आज सुबह से बारिश व तेज हवाओं के चलते मौसम खुशनुमा हो गया है। तापमान में भारी गिरावट से राजधानी के लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार, दिन में भी यहां बारिश के साथ आंशिक बादल छाए रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 37 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रह सकता है।

अगले हफ्ते चढ़ेगा पारा, 42 डिग्री जा सकता है

अगले सप्ताह गर्मी बढ़ने से तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। बुधवार को तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और शुक्रवार को 42 डिग्री तक पहुंच सकता है। शनिवार यानी पिछले कल तेज धूप निकलने से शुक्रवार के मुकाबले अधिकतम तापमान में डेढ़ डिग्री और न्यूनतम तापमान में लगभग दो डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

फिर भी मध्यम स्तर की हवा चलने से तापमान सामान्य से चार डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान सामान्य से चार डिग्री सेल्सियस कम 36 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान भी सामान्य से चार डिग्री सेल्सियस कम 22.7 डिग्री दर्ज किया गया।

पीतमपुरा में तापमान सबसे अधिक 38 डिग्री

पीतमपुरा में तापमान सबसे अधिक 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हवा में नमी का अधिकतम स्तर 88 प्रतिशत और न्यूनतम स्तर 36 प्रतिशत रहा। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20.8 डिग्री सेल्सियस था। एनसीआर में हवा की गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में बरकरार है। एनसीआर के शहरों में फरीदाबाद में हवा सबसे स्वच्छ, यानी संतोषजनक श्रेणी में रही।

यह भी पढ़ें : 4 June Weather Update: केरल में आज दस्तक देगा मानसून, परिस्थितियां अनुकूल, जानिए उत्तर भारत में कब पहुंचेगा

यह भी पढ़ें : Miyazaki Mango: पश्चिम बंगाल के बीरभूम में उगाया दुनिया का सबसे महंगा आम, कीमत सुनकर हो जाएंगे हैरान

यह भी पढ़ें : Odisha Train Accident Updates: तीन ट्रेनों के बीच टक्कर में मृतक संख्या 288, 747 घायल, घायलों से मिले पीएम मोदी

Connect With Us: Twitter Facebook

Delhi Weather Mercury dropped due to rain in Delhi-NCR, relief from heat